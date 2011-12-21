والیبال کاله مازندران به پیروزی در بازیهای آتی امیدوار است

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم کاله مازندران با نفرات اصلی خود برای دیدار حساس با تیم باریچ اسانس کاشان به میدان می رود.

وی ادامه داد: تیم کاله و کادر فنی تیم از وضعیت تیم باریچ اسانس درجدول و شیوه بازی و تفکرات سرمربی این تیم بی اطلاع نیست.

عطایی گفت: کادر فنی تیم کاله مازندران پیش از انجام هر مسابقه در چارچوب مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه ای کشور، با دقت کامل حریفان را آنالیز می کند و برای این بازی مهم برنامه دارد.

سرمربی تیم کاله مازندران با اشاره به اینکه این تیم اکنون در شرایط مناسب و خوبی قرارد ارد، اضافه کرد: امیدواریم کاله در ادامه مسابقات لیگ با قدرت ظاهر شود و به آنچه که می خواهد برسد.

عطایی ادامه داد: جایگاه تیم کاله به گونه ای بوده که نباید هر بازی و تیمی را دست کم گرفت و باید با قدرت تمام برابر هرتیمی بازی کرد.

وی یادآور شد: با تلاش کادر فنی و همت بیشتر بازیکنان روند موفقیت و پیروزی های کاله در لیگ برتر ادامه خواهد داشت.

تیم کاله مازندران، در هفته دهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور در دیدار خارج از خانه در کاشان به مصاف تیم باریچ اسانس این شهر می رود.

کاله مازندران هم اکنون پس ازسایپای البرز در مکان دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور قرار دارد.

