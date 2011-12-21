توسعه سرمایه گذاری نیاز اصلی شهرستان کامیاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جلسه شورای اداری شهرستان کامیاران با بیان اینکه سرمایه گذاری و اشتغال دغدغه اصلی مردم استان و به خصوص شهرستان کامیاران است و باید با برنامه ریزی مناسب نسبت به رفع این دغدغه ها در آینده نزدیک تلاش کنیم، افزود: شرط اصلی رسیدن به این مهم تعامل مثبت مردم و مسئولان است که خوشبختانه این مهم در کردستان به بهترین شکل ممکن وجود دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه روند توسعه کامیاران در سال جاری رو به رشد بوده است به لزوم توجه بیشتر به استعدادهای گردشگری این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می رود که با اختصاص اعتبارات بیشتر زمینه برای تقویت این بخش ها در سال های آینده فراهم شود.

استاندار کردستان عملکرد فرماندار و مدیران اجرایی شهرستان کامیاران به خصوص در برخورد توام با احترام با ارباب رجوع را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شاخصه اصلی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی خدمتگزاری بی منت و واقعی به مردم است و باید این روند را در سراسر استان کردستان نهادینه کنیم.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار معرفی چند طرح اساسی و مهم عمران شهری از سوی فرماندار و مسئولان شهرستان جهت تامین اعتبار و اجرا در کامیاران شد و افزود: مسئولان و مدیران اجرایی استان کردستان تمام تلاش خود را جهت تخصیص اعتبارات لازم در راستای شکوفایی این منطقه به کار خواهند بست.

وی با تقدیر از روحانیت اهل تشیع و تسنن شهرستان به دلیل وحدت و همدلی ایجاد شده در بین مردم انقلابی و وفادار کامیاران از آنان خواست به مانند همیشه با ارائه مشورت های عالمانه مسئولان و مدیران اجرایی را در راه خدمتگزاری هر چه بیشتر به مردم یاری دهند تا تمامی توطئه های دشمن در این بخش نیز خنثی شود.

استاندار کردستان در پایان از ساخت کنارگذر شهر کامیاران و رفع مشکل کتابخانه عمومی شهرستان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: استانداری کردستان آمادگی لازم برای رفع نیازهای اصلی این شهرستان را دارد.