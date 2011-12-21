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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

کریمی در گفتگو با مهر:

استادان و پژوهشگران بومی علوم اسلامی تایباد شناسایی می شوند

استادان و پژوهشگران بومی علوم اسلامی تایباد شناسایی می شوند

تایباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد از اجرای طرح شناسایی استادان و پژوهشگران بومی علوم اسلامی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام حسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با باین اینکه استادان این طرح باید دارای توان و قدرت بالای علمی در یکی از رشته های علوم اسلامی و انسانی باشند اظهارکرد: این طرح در راستای بهره گیری بیشتر از نیروهای بومی شهرستان در مسائل تربیتی، مشاوره، روان شناسی و پاسخ گویی به شبهات دینی و مذهبی اجرا می شود.

وی بیان کرد: این اداره با تعامل و همکاری ادارات فرهنگی و دانشگاهها اقدام به شناسایی استادان و پژوهشگران بومی شهرستان کرده است.

وی افزود: جهت شناسائی و تعامل در اجرای طرح تاکنون با ادارات بهزیستی، آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور شهرستان و حوزه علمیه پیرامون موضوع مکاتبه صورت گرفته است.

کد مطلب 1489407

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