استادان و پژوهشگران بومی علوم اسلامی تایباد شناسایی می شوند

حجت الاسلام حسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با باین اینکه استادان این طرح باید دارای توان و قدرت بالای علمی در یکی از رشته های علوم اسلامی و انسانی باشند اظهارکرد: این طرح در راستای بهره گیری بیشتر از نیروهای بومی شهرستان در مسائل تربیتی، مشاوره، روان شناسی و پاسخ گویی به شبهات دینی و مذهبی اجرا می شود.

وی بیان کرد: این اداره با تعامل و همکاری ادارات فرهنگی و دانشگاهها اقدام به شناسایی استادان و پژوهشگران بومی شهرستان کرده است.

وی افزود: جهت شناسائی و تعامل در اجرای طرح تاکنون با ادارات بهزیستی، آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور شهرستان و حوزه علمیه پیرامون موضوع مکاتبه صورت گرفته است.