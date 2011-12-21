30 درصد پروژه های سفر سوم هیئت دولت به شهرستان ورامین اجرایی شده است

سیدرضا طباطبایی در حاشیه سفر چهارم رئیس جمهور به شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در سفر سوم 28 مصوبه به تصویب رسید، افزود: در سفر اول هیئت دولت به شهرستان ورامین 77 مصوبه برای عمران و آبادانی شهرستان ورامین تصویب شده که 95 درصد از این مصوبات اجرا شده است.

وی گفت: در سفر دوم هیئت دولت به شهرستان ورامین 61 مصوبه به تصویب هیئت وزیران رسید که از این تعداد 70 درصد اجرا شده است.

این مسئول ادامه داد: به جرأت می توان گفت که دولت نهم و دهم رکورددار خدمت رسانی به مردم هستند و با تمام مشغله های موجود در کار، با برنامه ریزی مناسب و با اجرای 4 دوره سفر استانی از نزدیک در تمام نقاط کشور حضور یافته و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شدند.

وی با اشاره به اینکه سفرهای استانی دولت نهم و دهم، مهمترین یادگاری دولتمردان برای مردم ایران اسلامی است، بیان کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور به شهرستان ورامین برکات زیادی را با خود به همراه داشته، به طوریکه در تمامی بخشها و روستاهای شهرستان می توان خدمات ارائه شده از سوی دولت را مشاهده کرد.

پیگیری مصوبات اجرا نشده و احداث مترو مهمترین مطالبه مردم است

طباطبایی افزود: یکی از مهمترین مطالبات مردم شهرستان ورامین در دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت، پیگیری مصوبات اجرا نشده و نیز اجرای عملیات احداث خط مترو در این شهرستان است.

وی بیان کرد: احداث مترو در شهرستان ورامین که در ابتدا به عنوان قطار شهری مطرح شده بود، از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به شهرستان ورامین است که تاکنون 70 درصد از عملیات زیرسازی آن اجرا شده است.

بخشدار مرکزی ورامین ادامه داد: با توجه به اینکه این پروژه با دستور رئیس جمهور از شرکت راه آهن به شرکت مترو واگذار شده است، تأکید رئیس جمهور در سفر به شهرستان ورامین می تواند روند اجرای سریعتر این پروژه را تسریع کند.

تمامی روستاهای بخش مرکزی ورامین از امکانات اساسی برخوردار است

وی یادآور شد: تمامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ورامین از امکانات جاده، آب سالم، برق، گاز و تلفن برخوردار هستند.

این مسئول افزود: در حال حاضر 12 روستای فعال و 10 روستای خالی از سکنه در بخش مرکزی شهرستان ورامین وجود دارد.