17 هزار آموزشیار حق التدریس در کشور جذب آموزش و پرورش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بیرجند، با تاکید بر اینکه آموزشیاران پذیرفته شده در آزمون آموزش و پرورش نگران استخدامی نباشند، اظهار داشت: 34 هزار آموزشیار در آزمون پذیرفته شدند که از این تعداد 17 هزار نفر امسال جذب شده و 17 هزار نفر باقیمانده نیز تا مهر ماه 91 جذب آموزش و پرورش خواهند شد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اضافه کرد: همچنین افراد باقی مانده و قبول نشده در آزمون آموزش و پرورش نیز طی برنامه ریزی و سیاست گذاری های وزارت خانه تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه طی برنامه ریزی انجام شده در دی ماه سال گذشته تغییرانی در نظام آموزشی کشور ایجاد شده است، افزود: محو بی سوادی طی پنج سال آینده در دستور کار وزراتخانه قرار گرفته است.

باقرزاده به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره کرد و گفت: این امر نیازمند تغییراتی در روش ها و برنامه های آموزشی بوده که امسال در این زمینه معاونت سواد آموزی در ادارات کل آموزش و پرورش استانها فعال شده است.

وی تغییر ساختار در نظام آموزشی بزرگسالان را از مهمترین برنامه های این وزرات خانه عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا ساختار محتوا، برنامه های درسی و تدوین کتاب بزرگسالان از شاخصترین اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: همچنین دوره های سواد آموزی بزرگسالان از چهار دوره به دو دوره کاهش یافته و دروس بزرگسالان متناسب با این سنین تدریس می شود.

باقرزاده با اشاره به فهرست پالایش اسمی در کشور، بیان کرد: در این راستا بحث شناسایی اسمی بی سوادان واقعی در کشور و روش های باسواد کردن این افراد در سامانه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این افراد از طریق پایگاه اطلاعاتی اقتصادی خانوارها شناسایی شده اند، افزود: طی بررسی های انجام شده یک سوم از افراد باسواد شناخته شدند که آمار دقیق بی سوادان کشور با ارائه سرشماری سال 90 تعیین خواهد شد.

وجود دو میلیون بی سواد زیر50 سال در کشور

باقرزاده با بیان اینکه طی سرشماری سال 85 بالغ بر دو میلیون و 700 هزار نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال اعلام بی سواد کردند، عنوان کرد: از این تعداد یک سوم باسواد شناسایی شده و مابقی بی سواد بوده اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان از انعقاد قرارداد با استان ها برای پرداخت حقوق معلمان، آموزشیاران و حق التدریسی ها توسط اداره های آموزش و پرورش خبر داد.