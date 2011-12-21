25 دستگاه تراکتور فرسوده در آق قلا جایگزین شد

یحیی سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح برای جایگزینی تراکتورهای جدید بجای تراکتورهای فرسوده در شهرستان، افزایش ضریب مکانیزاسیون در منطقه، افزایش کشت مکانیزه و استفاده بهینه از ادوات کشاورزی اجرا شد.

وی اظهار داشت: از محل اعتبارات طرح‌های زودبازده و کارآفرین تعداد 25 دستگاه تراکتور سبک و سنگین بین کشاورزان متقاضی خرید تراکتور توزیع شد.

محمد جباری رئیس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق‌قلا گفت: امسال با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری حدود 30 کیلومتر از کانال‌های آبیاری خاکی بخش مرکزی این شهرستان لایروبی خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش زمان انتقال و افزایش راندمان انتقال آب اعلام کرد.

ارازمحمد تکه‌کر مسئول ترویج مرکز جهاد کشاورزی گری نیز گفت: تاکنون 250 تن بذر اصلاح شده گندم با رقم‌های N-80-19، N-80-18، لاین 17، کوهدشت و 50 تن بذر اصلاح شده جو LB بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.

وی افزود: سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی این مرکز شامل گندم 11500 هکتار، پنبه 1700 هکتار، جو 700 هکتار، کلزا 170 هکتار، ذرت 132 هکتار، شالی 1800 هکتار و سایر محصولات 302 هکتار است.

وی گفت: از این مقدار 3582 هکتار آن به عنوان کشت دوم (تابستانه) است.