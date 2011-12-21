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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

همایش "مسلمانان و مسیحیان؛ چالشهای سرنوشت ساز" برگزار می‌شود

همایش "مسلمانان و مسیحیان در فضای دگرگونیهای بزرگ، چالشهای سرنوشت ساز"از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان در چارچوب فعالیتهای خود در زمینه گفتگوی ادیان، این همایش را با حضور سخنرانانی از مصر، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 27 دی‌ماه 1390 در بیروت برگزار می کند.

این همایش با توجه به آثار ناشی از قیام‌های مردمی در کشورهای منطقه و انعکاس آن بر روی همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و مسیحیان برگزار می شود .

محورهایی چون واقعی یا غیر واقعی بودن نگرانی اقلیت‌ها، سمت‌گیری گفتگوی اسلامی مسیحی در میانه دگرگونی‌های منطقه‌ای،  نقش ادیان و فرهنگ دینی در تحکیم همزیستی مسالمت‌آمیز و جلوگیری از فتنه و ایمان دینی به‌عنوان عنصر اساسی فرهنگ تسامح و مقاومت برگزار می شود.

کد مطلب 1489417

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