به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان در چارچوب فعالیتهای خود در زمینه گفتگوی ادیان، این همایش را با حضور سخنرانانی از مصر، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 27 دی‌ماه 1390 در بیروت برگزار می کند.

این همایش با توجه به آثار ناشی از قیام‌های مردمی در کشورهای منطقه و انعکاس آن بر روی همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و مسیحیان برگزار می شود .

محورهایی چون واقعی یا غیر واقعی بودن نگرانی اقلیت‌ها، سمت‌گیری گفتگوی اسلامی مسیحی در میانه دگرگونی‌های منطقه‌ای، نقش ادیان و فرهنگ دینی در تحکیم همزیستی مسالمت‌آمیز و جلوگیری از فتنه و ایمان دینی به‌عنوان عنصر اساسی فرهنگ تسامح و مقاومت برگزار می شود.