بررسی احداث جاده جایگزین لشکرک-فشم

فریبرز واحدی در گفتگو با مهر درباره بسته شدن هرساله محور لشکرک به فشم و کنترل حوادث در این جاده، گفت: محور لشکرک به فشم به دلیل ریزش سنگ و رانش برای یک روز بسته شد و بلافاصله از فردای آن روز مسیر را بازگشایی کردیم و خودروها بصورت عبوری اجازه تردد داشتند.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان تهران با اشاره به اینکه باید راهکاری بلند مدت مانند احداث جاده جایگزین برای این مسیر در نظر گرفته شود، بیان کرد: براساس طرح مطالعاتی انجام شده برای این مسیر باید جاده جایگزین به طول 1.5 کیلومتر تعریف شود و مسیر کنونی را به دلیل خطرات ناشی از رانش زمین حذف کرد.

وی افزود: در حال حاضر در فاز دوم مطالعاتی این پروژه هستیم که به نظر می رسد حداقل پول مورد نیاز برای ساخت این جاده 30 میلیارد تومان باشد که باید از محل منابع استانی و ملی تامین شود.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان تهران بابیان اینکه هم اکنون فنس‌هایی در این محدوده گذاشته شده است که می توانند وزن 4 تن سنگ را تحمل کنند، اظهار داشت: سنگی که مدتی پیش در این جاده افتاده بود بیش از 50 تن وزن داشت، بنابراین فنس پاره شده و جاده برای یک شبانه روز مسدود شده بود اما در طول 5 سال گذشته این فنس‌ها وزن سنگ‌های کوچک تا 10 تن را تحمل کرده بودند.

وی هزینه اجرای این فنس‌ها را 2.5 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در آن زمان برای کارگذاشتن فنس در این هزار متر 2.5 میلیارد تومان هزینه شد که اگر می خواستیم تونل احداث کنیم حداقل باید 10 میلیارد تومان هزینه می کردیم که الان این عدد به 25 میلیارد تومان رسیده است.

واحدی با اشاره به اینکه گزینه های دیگری مانند احداث گالری بتنی هم وجود داشت، گفت: برای اجرای چنین پروژه ای باید راه را ببندیم که با توجه به تردد خودروها در این مسیر امکان اجرای این پروژه نبود بنابراین کارگذاشتن فنس جزء راهکاری کوتاه مدتی بود که انجام گرفت.