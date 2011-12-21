اسامی عناصر 114 و 116 رسماً وارد جدول تناوبی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از سالها که از کشف عناصر سنگین 114 و 116 می گذرد این دو عنصر سرانجام در بزرگداشت کاشفان آمریکایی و روسی خود به صورت "فلروویوم" (عنصر 114) و "لیورموریم" (عنصر 116) نامگذاری شدند که همچنین قرار است با علائم اختصاری Fl و Lv شناخته شوند.

این نامها را اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی (IUPAC) پذیرفته اند، اما برای اضافه کردن این نامها به جدول تناوبی اتاق خود عجله نکنید. در حقیقت این اسامی پس از یک دوره پنج ماهه تفسیر عمومی به جدول افزوده می شوند.

همچنین فرایند سه عنصر فوق سنگین به نامهای "دارمستادیوم" یا Ds، "رونتگنیوم" یا Rg و "کوپرنیکوم" یا Cn به ترتیب برای عناصر 110، 111 و 112 نیز تا پایان این ماه به اتمام خواهد رسید.

اولین بار بیش از یک دهه قبل عناصر 114 و 116 در موسسه تحقیقات هسته ای روسیه و توسط تیمی از محققان روس و شیمیدانان لابراتوار ملی "لارنس لیورمور" در کالیفرنیا سنتز شدند.

به مدت سالها جای این عناصر در جدول تناوبی با عنوان"آن- ‌ان‌کادیوم" (114) و "آن- ‌ان‌هگزیوم" (116) مشخص شده بود.

در ماه ژوئن امسال، IUPAC این دو عنصر را به عنوان سنگین ترین عناصر تائید شده در جدول تناوبی پذیرفت و به این ترتیب در ماه اکتبر فرایند نامگذاری رسمی آنها آغاز شد.

"فلروویوم" که نام عنصر 114 است در بزرگداشت موسسه روسی "لابراتوار فلروو واکنشهای هسته ای" نامگذاری شده است.

در این موسسه که نام بنیانگذار خود، "گرگوری فلروو" (1913- 1990) را یدک می کشد این عنصر سنتز شد.

انتخاب نام "لیورموریم" نیز در بزرگداشت شهر "لیورمور" در کالیفرنیا انجام شده است.

درحقیقت در ابتدا نام "مسکوویم" برای این عنصر پیشنهاد داده شده بود. اما به دلیل اینکه در کشف این عناصر محققان آمریکایی و روسی باهم مشارکت داشتند IUPAC تصمیم گرفت یکی از این عناصر نام آمریکایی و دیگری نام روسی داشته باشد.

براساس گزارش "پی. سی مگزین"، "لیورمور" نام شهری است که لابراتوار ملی "لارنس لیورمور" در آن قرار دارد. در سال 1997 عنصر شماره 103 نیز در بزرگداشت بنیانگذار این لابراتوار (ارنست او. لارنس) با عنوان "لارنسیوم" نامگذاری شد.