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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

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تقدیر لاریجانی از تلاش یک ساله مجلس برای طرح بهبود محیط کسب و کار

تقدیر لاریجانی از تلاش یک ساله مجلس برای طرح بهبود محیط کسب و کار

مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار ابراز امیدواری کرد این قانون از نظر اشتغال و رفع بیکاری در آینده برای کشور نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در پایان بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار از کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، کمیسیون جهاد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی تشکر کرد و گفت: نمایندگان مجلس یک سال برای تهیه و بررسی این طرح تلاش کردند.

وی ادامه داد: بر خلاف برخی اظهار نظرها درباره این طرح که اظهار نظرهای دقیقی نبود، هدف این بود که فضای کسب و کار در کشور تسهیل شود تا رونق اقتصادی بوجود آید. لذا کار بسیار مهمی صورت گرفت.

لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد این قانون در آینده از نظر اشتغال و رفع بیکاری برای کشور نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
 

کد مطلب 1489427

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