تقدیر لاریجانی از تلاش یک ساله مجلس برای طرح بهبود محیط کسب و کار

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در پایان بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار از کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، کمیسیون جهاد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی تشکر کرد و گفت: نمایندگان مجلس یک سال برای تهیه و بررسی این طرح تلاش کردند.

وی ادامه داد: بر خلاف برخی اظهار نظرها درباره این طرح که اظهار نظرهای دقیقی نبود، هدف این بود که فضای کسب و کار در کشور تسهیل شود تا رونق اقتصادی بوجود آید. لذا کار بسیار مهمی صورت گرفت.

لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد این قانون در آینده از نظر اشتغال و رفع بیکاری برای کشور نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

