16 هزار شناسنامه مکانیزه در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورحسین صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طرح صدور شناسنامه مکانیزه از تیر ماه 89 در استان آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح هنوز به صورت فراخوان عمومی انجام نشده است، بیان کرد: صدور شناسنامه برای نوزادان متولد شده و افرادی که شناسنامه آنها درچارنقص، مفقود و یا می خواهند نام و یا نام خانوادگی خود را تغییر دهند به صورت مکانیزه انجام می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 70 درصد کارهای ثبت احوال به صورت مکانیزه انجام می شود، ادامه داد: از این میزان 50 درصد امورات به صورت الکترونیکی قابل انجام است.

پورحسین در ادامه نرخ رشد جمعیت در استان را 1.6 درصد اعلام کرد و گفت: نرخ امید به زندگی برای مردان در استان 67.4 سال و برای زنان 69.5 سال است.

افزایش 5 درصدی ولادت در استان

وی به آمار ولادت در استان اشاره کرد و افزود: در هشت ماهه نخست امسال 9 هزار و 514 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.37 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه پنج هزار و 743 واقعه ولادت در مناطق شهری صورت گرفته است، تصریح کرد: سه هزار و 771 واقعه ولادت نیز در مناطق روستایی بوده که نسبت به سال قبل 5.39 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: به طور متوسط در هر روز 38.7 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است.

وی اظهارکرد: در برابر هر 100 واقعه ولادت دختر در استان 105 پسر متولد شده است.

پورحسین از ثبت 104 مورد چند قلو زایی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 100 مورد دو قلو زایی و چهار مورد سه قلو زایی بوده است.

وی عنوان کرد: بیشترین چند قلو زایی با 51 مورد در شهرستان بیرجند به ثبت رسیده است.

پورحسین با اشاره به اینکه 30 درصد نوزادان استان از مادران جوان متولد شده اند، بیان داشت: رنج سنی فرزندآوری مادران در استان 25 تا 30 بوده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی به ثبت دو هزار و 307 فوت در استان طی هشت ماهه گذشته اشاره کرد و افزود: آمار وفات در استان 1.50 درصد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پورحسین تصریح کرد: هزار و 58 مورد فوتی ها در مناطق شهری و هزار و 249 مورد در مناطق روستایی استان بوده است.