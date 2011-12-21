گرانی ارز فعلا ادامه دارد/ قیمت دلار امروز ؛ 1560 تا 1570 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، دلار که در سالهای اخیر همواره یکی از پرتلاطم ترین بازارها برای جذب نقدینگی و دلال بازی بوده است، طی روزهای اخیر وضعیت نابسامانی را می‌گذراند.

فعلا سئوال ارزی نپرسید

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در حاشیه همایش هدفمند سازی یارانه ها که با پرسشهای متعدد خبرنگاران برای پاسخ دهی به وضعیت بازار ارز مواجه بود، از رسانه ها خواست کرد تا فعلا پرسش‌های خود را مطرح نکنند و از وی خواستار پاسخ در این زمینه نباشند.

این در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور به سر می برد و به نظر می رسد که بهمنی تا زمانی که خانم کیانی از سفر بازنگردد، برنامه ای برای ساماندهی به وضعیت بازار ارز ندارد.

چندی پیش شورای پول و اعتبار خواستار تعدیل نرخ دلار توسط بانک مرکزی و تک نرخی شدن آن شده، اما تاکنون اجرای این سیاست موفق نبوده است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز با بیان اینکه بازار ارز و سکه ساماندهی می شود، گفته است: برخی ها مطرح می کنند که قیمت دلار باید افزایش یابد اما گفته آنها پایه اقتصادی ندارد.

رئیس جمهوری پیش از این نیز خواستار کاهش نرخ دلار شده بود، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز کاهش نرخ دلار را همواره از بانک مرکزی خواسته است.

جدول تغییرات قیمت دلار در 10 روز اخیر (بازار آزاد) تاریخ نوع ارز قیمت (تومان) 90/09/19 دلار 1345 90/09/20 دلار 1341 90/09/21 دلار 1347 90/09/22 دلار 1365 90/09/23 دلار 1380 90/09/24 دلار 1372 90/09/26 دلار 1385 90/09/27 دلار 1400 90/09/28 دلار 1450 90/09/29 دلار 1550

مسئولان بانک مرکزی و دولتی بارها اعلام کرده اند که میزان ذخایر ارزی کشور کافی است، اما تقاضا بیش از عرضه است و بانک مرکزی نیز به هیچ وجه دلار را بی جهت وارد بازار نخواهد کرد تا مورد سوء استفاده برخی ها قرار گیرد.

چند نرخی بودن قیمت دلار در بازار اعم از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ دلار صرافی های بانکی، دلار در صرافی های مجاز و دلار آزاد در این بازار وجود دارد.

وجود واسطه‌ها در بازار ارز همواره یکی از معضلات عمده این بازار بوده است که در بسیاری از موارد باعث بی نتیجه گذاشتن برنامه های ارزی بانک مرکزی می شود.

بیم آن می رود که نقدینگی سرگردان که تا روز دوشنبه گذشته باعث جذب دلالان و تشکیل صفهای طولانی در مقابل شعب بانک ملی برای خرید سکه به صورت نقدی بود، هم اکنون با تغییر برنامه بانک مرکزی در بازار سکه مبنی بر پیش فروش سکه، به بازار ارز وارد شود.

براساس آخرین تغییرات قیمتی در بازار نرخ دلار روز گذشته طی سالهای اخیر در بازار آزاد به بالاترین حد خود یعنی به مرز 1500 تومان رسید که در پایان روز در مرز 1550 تومان متوقف شد. حتی برخی‌ها پیش بینی می کنند که تا چند روز آینده قیمت دلار بیش از این رقم افزایش داشته باشد.

بررسی قیمتها نشان می دهد که قیمت دلار در 10 روز اخیر از نرخ 1345 تومان به 1550 تومان افزایش یافته؛ یعنی در همین مدت 185 تومان افزایش یافته است.

البته بانک مرکزی قیمت دلار دولتی را امروز چهارشنبه 1103 تومان اعلام کرده، این در حالی است که فعالان بازار ارز می‌گویند: پیش بینی می‌شود قیمت این نوع ارز در روز جاری بین 1560 تا 1570 تومان معامله می‌شود.