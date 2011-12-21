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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

قاسم زاده به مهر خبر داد:

15 کانون مساجد در جاسک راه اندازی شده است

15 کانون مساجد در جاسک راه اندازی شده است

جاسک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک گفت: 15 کانون مساجد در جاسک راه اندازی شده است.

کاظم قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با عنایت خاصی که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر خانه کانونهای مساجد استان به شهرستان جاسک داشته است کانونهای مساجد شهرستان از یک کانون در سال 89 به 8 کانون در شش ماهه اول سال 90 و در حال حاضر 15 کانون افزایش یافته است.

وی افزود: از زمانی که کانونهای مساجد در شهرستان راه اندازی شد، فعالیتهای فرهنگی و مذهبی زیادی در دل این کانون ها به خصوص کانونهای مساجد روستاها صورت گرفت و جوانان متدین و با استعدادی شناخته شدند.

سرپرست اداره ارشاد جاسک گفت: کانونهای مساجد به عنوان مهمترین پایگاه های مقابله با جنگ نرم در شهرستانها هستند که امیدواریم با شور و اشتیاقی که در جوانان می بینیم و با اتکال به خدا بتوانیم سربلند باشیم.

قاسم زاده ادامه داد: با نوجه به وسعت شهرستان و همچنین همجوار بودن با کشورهای خلیج فارس این شهرستان در معرض تهاجمات فرهنگی قرار دارد که با ایجاد این کانونها و کشیدن جوانان به سوی مساجد و انجام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بتولنیم با این تهاجم مقابله کنیم.

کد مطلب 1489438

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