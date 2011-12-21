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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

دومین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی ایران برگزار می شود

دومین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی ایران برگزار می شود

دومین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی ایران 13 و 14 بهمن ماه امسال در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازاریابی مستقیم در محیط وب، بررسی نقش رسانه های اجتماعی در به شهرت رسیدن برندها در فضای وب، تجزیه و تحلیل وب، بررسی نمونه ها و شرکتهای موفق بین المللی، بومی سازی استراتژیهای بازاریابی اینترنتی ، بهینه سازی موتور جستجو –سئو- و بهینه سازی محتوا و مدلهای درآمد زایی در محیط وب از مهمترین موضوعات مورد بحث در این همایش است.

این همایش از سوی شرکت کاسپید و همکاری شرکت هلدینگ بیزنس گلدن با هدف ارائه فناوریهای روز دنیا در حوزه بازاریابی الکترونیک کشور برگزار می شود.
 
دومین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی ایران میزبان متخصصانی چون کریستین هاجسون ، ماسیمو بورجیو و رون جونز خواهد بود.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر نشانی اینترنتی www.ebconference.com قابل دسترس است.
کد مطلب 1489439

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