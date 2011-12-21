مستندهای دینی ایران در بوسنی روی پرده رفت

به گزارش خبرنگار مهر، چهار فیلم "مهتاب روی سکو" به کارگردانی فیما امامی، "کاروان" ساخته محسن امیریوسفی، "عروس نینوا" ساخته پناهبرخدا رضایی و "زیارتگاههای زنان" به کارگردانی مریم جانبزرگی از جمله فیلمهایی بودند که در سالن شهرداری "سارایوو" روی پرده رفتند.
به مناسبت ایام محرم و صفر، این نمایندگی با بهرهگیری از امکانات بومی موجود از جمله سالن اجتماعات شهرداری سارایوو و نیز همکاری انجمن نوپای سینمایی ایران و بوسنی ، زمینه عرضه آثار مکتوب و نمایشی در حوزه دینی را برای آشنا ساختن مردم مسلمان علاقمند با تولیدات فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران و نیز نحوه برگزاری مراسم مذهبی و آئینی عزاداری ماه محرم در کشورمان را فراهم نمود که اقشار مختلف مردم بوسنی از این نمایشگاه دیدار نموده و استمرار اینگونه برنامه را خواستار گردیدند.
همچنین برنامههای هنری دیگری نیز شامل اجرای قطعات نمایشی، سرود و نغمههای مذهبی توسط دانشآموزان کالج فارسی بوسنیایی سارایوو طراحی و در مرکز فرهنگی این شهر و منطقه برزا و ایلیاش به اجرا گذاشته شد.
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