به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه سه شنبه در دیدار با برگزارکنندگان نمایشگاه دستاوردهای انرژی هسته ای در دانشگاه قم اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم که جزء معجزات پیامبر(ص) است این است که در دوره ای که مردم بویی از علم و دانش نبرده بودند صحبت از علم و دانش کرد و پایه اسلام بر علم و دانش استوار است.
وی افزود: علم و دانشی که اسلام تاکید کرده فقط علوم دینی نیست و همه علومی که بشر به آن نیاز دارد را شامل می شود و کسب این علم برخی مواقع واجب کفایی و برخی مواقع واجب عینی است.
استاد برجسته حوزه تصریح کرد: در زمانی که در اروپا به عنوان تفتیش عقاید علمای علوم تجربی و ... را محکوم و اعدام و وادار به توبه میکردند ما در کنار حوزه بزرگانی مانند بوعلی سینا و ... پرورش می دادیم.
وی تصریح کرد: کار شما صددرصد مورد تأیید اسلام و یک عبادت است که میتواند ذخیره معاد باشد.
آیت الله مکارم اظهار داشت: در دنیای امروز کسانی که علوم برتر دارند قویتر و پیروزمندتر هستند و تجربه هم نشان داده که استعدادهای بسیار خوبی در میان فرزندان این آب و خاک است که میتوانیم از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.
وی ادامه داد: سازمان ملل و حقوق بشر دکورهایی است و آنچه وجود دارد قدرت علمی است البته ما سرمایه هایی مانند ایمان و ایثارگری، استقامت و خودباوری و ... داریم که در مکتب ما وجود دارد و در میان آنان نیست. اما باید کوشید و علم برتر را به دست آورد.
مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه قدرت هر کشور وابسته به علم است تأکید کرد: درست به همین دلیل است که میخواهند ما را از علوم سرنوشت ساز زمان محروم کنند و هرقدر اصرار هم کنیم که ما دنبال سلاح نیستیم و حرام میدانیم باز هم برنامههایی بر ضد ما راه میاندازند البته تاکنون با همه تلاشها به جایی نرسیدهاند و آن سیر علمی در میان نسل جوان متوقف نشده است.
وی بیان کرد: حوادث اخیر هم نشان داد که می توانیم رقابت علمی کنیم و به آینده امیدوار باشیم.
خبر رسانی ضعیف از مشکلات ما است
آیت الله مکارم با قدردانی از برگزاری نمایشگاه انرژی هستهای در دانشگاههای کشور عنوان کرد: این نمایشگاه یک فایده اش این است که همه باور می کنند دامنه وسیعی دارد و تنها برای سلاح نیست ضمن اینکه تدریجا می توانیم استعدادهای خوب را جذب کنیم و برای پیشرفت در این کار نیازمند افراد بیشتر و مغزهای فزونتری هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات، خبر رسانی ضعیف ماست تصریح کرد: اگر این برنامه هایی که انجام میشود به درستی خبر رسانی شود موثر است زیرا خبررسانی حرف اول را می زند.
استاد برجسته حوزه تصریح کرد: عدهای منفی باف هستند که میگویند این انرژی هستهای چقدر فایده دارد که این همه در تحریم باشیم و برای آن هزینه بدهیم اما اگر بدانند که انرژی هسته ای در زراعت، در صنعت، در طب و ... کاربرد دارد متوجه می شوند که نمی توان کوتاه آمد.
وی تاکید کرد: کار شما از نظر ما به عنوان مرجع و عالم شیعه عبادت و کار بسیار باارزشی است؛ ما اگر بخواهیم نظام و قدرت و کشور را حفظ کنیم باید در علوم پیشرفت کنیم و علم هم وطن ندارد و هرکجا که یافتیم باید آن را بیابیم.
آیت الله مکارم ادامه داد: باید این کار در همه کشور توسعه یابد و هم در سطح عموم تثبیت شود که این کار کار ضروری برای جامعه است و علمی است که این علم برای همه کشور مفید است؛ وقتی عموم این را بدانند همه حمایت می کنند و منفی باف ها نمیتوانند حرفهای بیهوده بزنند.
آیت الله مکارم شیرازی:
دانش هستهای باید در کشور توسعه یابد/ انتقاد از منفی بافی درباره انرژی هستهای
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر اهمیت دانش در اسلام گفت: دانش هسته ای باید در کشور توسعه یابد و استعدادهای خوب جذب این دانش شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه سه شنبه در دیدار با برگزارکنندگان نمایشگاه دستاوردهای انرژی هسته ای در دانشگاه قم اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم که جزء معجزات پیامبر(ص) است این است که در دوره ای که مردم بویی از علم و دانش نبرده بودند صحبت از علم و دانش کرد و پایه اسلام بر علم و دانش استوار است.
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