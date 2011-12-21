به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه سه شنبه در دیدار با برگزارکنندگان نمایشگاه دستاوردهای انرژی هسته ای در دانشگاه قم اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم که جزء معجزات پیامبر(ص) است این است که در دوره ای که مردم بویی از علم و دانش نبرده بودند صحبت از علم و دانش کرد و پایه اسلام بر علم و دانش استوار است.



وی افزود: علم و دانشی که اسلام تاکید کرده فقط علوم دینی نیست و همه علومی که بشر به آن نیاز دارد را شامل می شود و کسب این علم برخی مواقع واجب کفایی و برخی مواقع واجب عینی است.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: در زمانی که در اروپا به عنوان تفتیش عقاید علمای علوم تجربی و ... را محکوم و اعدام و وادار به توبه می‌کردند ما در کنار حوزه بزرگانی مانند بوعلی سینا و ... پرورش می دادیم.



وی تصریح کرد: کار شما صددرصد مورد تأیید اسلام و یک عبادت است که می‌تواند ذخیره معاد باشد.



آیت الله مکارم اظهار داشت: در دنیای امروز کسانی که علوم برتر دارند قوی‌تر و پیروزمندتر هستند و تجربه هم نشان داده که استعدادهای بسیار خوبی در میان فرزندان این آب و خاک است که می‌توانیم از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.



وی ادامه داد: سازمان ملل و حقوق بشر دکورهایی است و آنچه وجود دارد قدرت علمی است البته ما سرمایه هایی مانند ایمان و ایثارگری، استقامت و خودباوری و ... داریم که در مکتب ما وجود دارد و در میان آنان نیست. اما باید کوشید و علم برتر را به دست آورد.



مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه قدرت هر کشور وابسته به علم است تأکید کرد: درست به همین دلیل است که می‌خواهند ما را از علوم سرنوشت ساز زمان محروم کنند و هرقدر اصرار هم کنیم که ما دنبال سلاح نیستیم و حرام می‌دانیم باز هم برنامه‌هایی بر ضد ما راه می‌اندازند البته تاکنون با همه تلاش‌ها به جایی نرسیده‌اند و آن سیر علمی در میان نسل جوان متوقف نشده است.



وی بیان کرد: حوادث اخیر هم نشان داد که می توانیم رقابت علمی کنیم و به آینده امیدوار باشیم.



خبر رسانی ضعیف از مشکلات ما است



آیت الله مکارم با قدردانی از برگزاری نمایشگاه انرژی هسته‌ای در دانشگاه‌های کشور عنوان کرد: این نمایشگاه یک فایده اش این است که همه باور می کنند دامنه وسیعی دارد و تنها برای سلاح نیست ضمن اینکه تدریجا می توانیم استعدادهای خوب را جذب کنیم و برای پیشرفت در این کار نیازمند افراد بیشتر و مغزهای فزونتری هستیم.



وی با بیان اینکه یکی از مشکلات، خبر رسانی ضعیف ماست تصریح کرد: اگر این برنامه هایی که انجام میشود به درستی خبر رسانی شود موثر است زیرا خبررسانی حرف اول را می زند.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: عده‌ای منفی باف هستند که می‌گویند این انرژی هسته‌ای چقدر فایده دارد که این همه در تحریم باشیم و برای آن هزینه بدهیم اما اگر بدانند که انرژی هسته ای در زراعت، در صنعت، در طب و ... کاربرد دارد متوجه می شوند که نمی توان کوتاه آمد.



وی تاکید کرد: کار شما از نظر ما به عنوان مرجع و عالم شیعه عبادت و کار بسیار باارزشی است؛ ما اگر بخواهیم نظام و قدرت و کشور را حفظ کنیم باید در علوم پیشرفت کنیم و علم هم وطن ندارد و هرکجا که یافتیم باید آن را بیابیم.



آیت الله مکارم ادامه داد: باید این کار در همه کشور توسعه یابد و هم در سطح عموم تثبیت شود که این کار کار ضروری برای جامعه است و علمی است که این علم برای همه کشور مفید است؛ وقتی عموم این را بدانند همه حمایت می کنند و منفی باف ها نمی‌توانند حرف‌های بیهوده بزنند.