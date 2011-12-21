نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات برق منطقه ای هرمزگان در بندرعباس آغاز به کار کرد.

پخش سخنان حضرت آیت الله علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید، سخنرانی آیت الله احدی مدیرموسسه تحقیقاتی جوادالائمه(ع) و قرائت چکیده مقاله برتر توسط محمود فتح آبادی از برنامه های آغازین همایش است.

سخنرانی دکتراحسان صادق از اندیشمندان کشور عمان، مداحی، سخنرانی حجت الاسلام استادی مترجم کتاب(نورالعین الیقین فی مناقب سیدنا زین العابدین)، شعرخوانی شیخ عبدالقادر از شعرای اهل سنت و تجلیل از نویسندگان برتر و حامیان همایش از دیگر برنامه های این همایش است.

سخنرانی حجت الاسلام ارباب سلیمانی مشاور وزیر و دبیرستادعالی، سخنرانی آیت الله اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع)، سخنرانی شیخ عبدالقادر از علمای اهل سنت کشور لبنان، پخش پیام تصویری آیت الله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید و شعرخوانی حجت الاسلام پودات بخشی دیگر از برنامه های امروز است.