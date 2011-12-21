به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که با حضور 30 هنرمند و 30 اثر برگزار خواهد شد تا 12 دی ماه از ساعت 16 تا 20 دائر است.

اسامی هنرمندان شرکت کننده عبارت است از: ساناز دزفولیان، ندا معین افشاری، کیانا غیایی، آرمین ابراهیمی، پونه اوشیدری، رویا بیژنی، نادر افشاری، سمانه قاسمی، هما ارکانی، شیما اسفندیاری، نسیم خواجوی، الهام حسین حاجی، غزاله بیگدلو، حسین تمجید، احسان طوسی، مینا فشنگچی، آیدین سلسبیلی، سحر صالحی، اشکان صانعی، بابک کاظمی، امیر علی گلریز، محمد مساوات، شادی نویانی، کیان وطن، روزبه یعقوبی، سارا راه انجام، فرناز ربیعی جاه، سعید رفیعی منفرد، جاهد سربلند، محمد رضا موسوی.

گالری الهه در خیابان آفریقا، انتهای خیابان گلفام، سمت راست، بن بست امینی، پلاک 3 واقع شده است.

سید امیر سقراطی در دوم تیر ماه سال 1358 در محله سردار جنگل رشت به دنیا آمد کودکی او در چمار سرا و پیرسرا گذشت و بعد از اتمام تحصیلات متوسطه در رشت ، درسال 1380به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد سقراطی درسال 1381 در رشته گرافیک مطبوعاتی از مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه درتهران فارغ التحصیل شد تا کنون علاوه برانتشارآثارش در12جلد کتاب گروهی ، دو کتاب از آثار او به نامهای« زندگی در بیرون کادر» و «دردرونم جهانی پا می کوبد» منتشر شد ه است که دربرگیرنده آثار او از سالهای 1373 تا 1386 است او تا کنون 15 نمایشگاه انفرادی و 61 نمایشگاه گروهی در ایران و جهان برگزار کرده است

سید امیر سقراطی که عضو فدراسیون جهانی روزنامه نگاران I.P.J است از سال 1370 با کاریکاتور و گرافیک آشنا شد و در سال 1373 اولین اثرش در روزنامه ابرار به چاپ رسید سقراطی علاوه بر کشیدن کاریکاتور برای مطبوعات به عنوان منتقد هنری با نشریات نیز همکاری می کند آثار او در نشریات مختلفی مانند تندیس ، گل آقا ، جوان ، جام جم ، کیهان کاریکاتور ، همشهری جوان ، سروش جوان ، اعتماد ملی ، نسیم صبا ، خانواده سبز ، کتاب هفته ، رشد معلم و .... به چاپ رسیده است.