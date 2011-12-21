رضا عظیمی درگفتگو با مهر در زمینه میزان برداشت مرکبات و کیفیت آن گفت: با توجه به بارندگی های اخیر باغهای مرکبات آبیاری خوبی شده اند که در نهایت منجر به تولید بیشتر شده است ضمن این که امسال با توجه به میزان برداشت این محصول سال آورد مرکبات محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نگرانی هایی که از ریز شدن مرکبات استان مازندران وجود داشت، تصریح کرد: با توجه به میزان بارندگی در استان، تولید مرکبات نه تنها بیشتر بوده بلکه کیفیت آن نیز نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران اعلام کرد: به طور متوسط 43 درصد مرکبات کشور در استان مازندران تولید می شود و این استان رتبه اول تولید مرکبات را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رضایتمندی باغداران شمال از وضعیت برداشت محصول در سال جاری، گفت: بدون شک وقتی محصولات درشت تر باشد آورد اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

مسئولان به فکر صادرات مرکبات باشند

رئیس سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه تولید مرکبات در سال جاری افزایش یافته است، خواستارصادرات مرکبات به کشورهای دیگر شد و گفت: از آنجایی که مرکبات استان مازندران به استان های دیگر نیز صادر می شود، بهتر است مسئولان برای ذخیره سازی و صادرات این محصول تدابیر لازم را بیاندیشند.

این مقام مسئول اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تولید وظایفی را برعهده دارد اما در رابطه با وضعیت بازار مسئولیتی ندارد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار داخلی و خارجی باید برای صادرات مرکبات اقدام کند.

وی ضمن یادآوری مشکلاتی که در خرداد و تیر ماه سال جاری هنگام برداشت محصول هلو و شلیل در مازندران ایجاد شده بود، گفت: قیمت پایین خرید و شرایط بد بازار در خرداد و تیر ماه باعث شد که کشاورزان نتوانند محصولات خود را راهی بازار کنند؛ به دلیل عدم برداشت به موقع محصولات آنها به زیر درختان افتاده بود.

عظیمی ادامه داد: برای اینکه مرکبات استان نیز به سرنوشت هلو و شلیل دچار نشود، چند ماه قبل درباره وضعیت برداشت مرکبات هشدارهایی دادیم اما متأسفانه در زمان برداشت مرکبات در مازندران با واردات آن مواجه شدیم.

افزایش 50 هزار تنی برداشت مرکبات درمازندران



وی با اعلام این مطلب که میزان مرکبات در سال جاری 50 هزار تن افزایش یافته است، افزود: متوسط تولید مرکبات مازندران 1 میلیون و 800 هزار تن است که در سال جاری 50 هزار تن افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است یک هفته واردات برخی محصولات کشاورزی انجام و سپس قطع شود اما بازتاب آن حداقل تا پایان برداشت محصول باقی می ماند.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: با واردات مرکبات، محصول تولید داخل با قیمت کیلویی 200 تا 250 تومان ارزان تر از گذشته خریداری می شود. آنهایی که مدعی حمایت از تولیدکننده هستند تاکنون هیچ حمایتی از تولید کننده نداشته‌اند.

وی با اعلام خبرانجام مکاتبات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با رئیس سازمان میادین میوه و تره بارافزود: با توجه به قراردادهایی که برای خرید وجود دارد، سازمان میادین میوه و تره بار خریدی از ما نداشته‌اند.

مکاتبه با سازمان میادین میوه و تره بار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه قیمت خرید مرکبات از استان مازندران پایین آمده و خرید نیز به مراتب کمتر شده است، تصریح کرد: در مکاتبات صورت گرفته با سازمان میادین میوه و تره چرایی عدم خریداری مرکبات از استان مازندران را پیگیری کردیم.

وی گفت: برخی کشاورزان برداشت مرکبات ندارند و ممکن است با اولین سرما محصولشان آسیب و متضرر شوند. عظیمی افزود: قیمت خرید مرکبات درجه یک از کشاورز کیلویی 450 است در حالی که در تهران کیلویی 1500 تومان فروخته می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان جهادکشاورزی خواستار بررسی اختلاف قیمت خرید محصول از کشاورز و فروش آن در بازار شد و گفت: اینکه چه کسی مسئولیت بازار و کنترل قیمت را دارد، بسیار حائز اهمیت است.