  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

افشار مطرح کرد:

ایران درمیان 20کشور مصرف کننده بالای آنتی‌بیوتیک دردنیا

ایران درمیان 20کشور مصرف کننده بالای آنتی‌بیوتیک دردنیا

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ایران در میان 20 کشوری است که بیشترین مصرف آنتی‌بیوتیک را در دنیا دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت ‌الله افشار افزود: به علت مصرف بی رویه و نامناسب از آنتی بیوتیکها بسیاری از بیماریهای قابل کنترل در حال تبدیل شدن به بیماریهای غیرقابل کنترل هستند.

وی بیان کرد: مقاومت به داروهای ضد میکروبی یک تهدید برای جامعه است که باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به ‌خرج داد.

افشار اظهار داشت: مقاومت میکروبی عبارت است از مقاومت یک میکروارگانیسم به یک داروی ضد میکروبی که قبلا حساس بوده است و این منجر به طولانی تر شدن مدت بیماری، افزایش خطر مرگ، مانع کنترل بیماریهای عفونی و افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی می شود.

وی با بیان اینکه مردم نباید بدون نسخه پزشک آنتی ‌بیوتیک‌ مصرف کنند، گفت: مقاومت میکروبی سبب خدشه دار شدن دستاوردهای مراقبت سلامت در جامعه می شود و موفقیت درمانهایی مانند پیوند عضو، شیمی درمانی و عمل جراحی را به خطر می اندازد.

افشار همچنین بیان داشت: امروزه در دنیا 440 هزار بیمارمقاوم به داروهای سل وجود دارد که منجر به 150 هزار مرگ شده است.

کد مطلب 1489456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها