به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت ‌الله افشار افزود: به علت مصرف بی رویه و نامناسب از آنتی بیوتیکها بسیاری از بیماریهای قابل کنترل در حال تبدیل شدن به بیماریهای غیرقابل کنترل هستند.

وی بیان کرد: مقاومت به داروهای ضد میکروبی یک تهدید برای جامعه است که باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به ‌خرج داد.

افشار اظهار داشت: مقاومت میکروبی عبارت است از مقاومت یک میکروارگانیسم به یک داروی ضد میکروبی که قبلا حساس بوده است و این منجر به طولانی تر شدن مدت بیماری، افزایش خطر مرگ، مانع کنترل بیماریهای عفونی و افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی می شود.

وی با بیان اینکه مردم نباید بدون نسخه پزشک آنتی ‌بیوتیک‌ مصرف کنند، گفت: مقاومت میکروبی سبب خدشه دار شدن دستاوردهای مراقبت سلامت در جامعه می شود و موفقیت درمانهایی مانند پیوند عضو، شیمی درمانی و عمل جراحی را به خطر می اندازد.

افشار همچنین بیان داشت: امروزه در دنیا 440 هزار بیمارمقاوم به داروهای سل وجود دارد که منجر به 150 هزار مرگ شده است.