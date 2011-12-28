آرامش نسبی به بازار سکه بازگشت/ طرح جدید 607 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 630 هزار تومان، طرح جدید 607 هزار تومان، نیم سکه 292 هزار تومان، ربع سکه 150 هزار تومان و گرمی 77 هزار تومان است.

نرخ سکه طرح جدید دیروز 610 تومان، نیم سکه 293 هزار تومان، ربع سکه 151 هزار تومان و گرمی 78 هزار تومان و طرح قدیم همان 630 هزار تومان بود.

بانک مرکزی طرح پیش فروش سکه طرح جدید را با قیمت 546 هزار تومان از روز سه شنبه 29 آذر ماه در شعب بانک ملی آغاز کرده است.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی با روندی کاهشی نسبت به دیروز 1585 دلار و هر گرم طلای زرد 18عیار در بازار داخلی 56 هزار و 950 تومان است.

قیمت هر یورو در بازار آزاد امروز 1990 تومان و هر پوند 2430 تومان است. بانک مرکزی امروز نرخ رسمی دلار را با روندی افزایشی 1115 تومان و هر یورو را 1457 تومان تعیین کرده است.