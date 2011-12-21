سند چشم انداز گناباد در حوزه پژوهش تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید عربشاهی سه شنبه شب در اولین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران گناباد که در سالن ارشاد برگزار شد، اظهارکرد: ترسیم سند چشم انداز در حوزه پژوهش شهرستان قرار است انجام شود به طوریکه در این سند چشم انداز نیازهای منطقه استخراج شده است.

مسئول مرکز رشد فناوری گناباد افزود: در سند چشم انداز نکات ویژه ای لحاظ شده که بعد از تدوین سند، تمامی کارهای پژوهشی به سمت رفع نیازهای منطقه و کشور و بعد دیگر جاها برود.

وی بیان کرد: طبق آمارها پژوهشهای محققان در راستای برطرف کردن نیازهای کشور نیست و کمتر از دو درصد این تحقیقات کاربردی است.

وی با انتقاد از مسائل مربوط به پژوهشگران و تجلیل از آنها تصریح کرد: تنها در هفته پژوهش از نخبگان تقدیر می شود و از این تقدیر تا هفته پژوهش سال آینده خبری نیست، این در حالی است که باید در تمام سال به این مسائل پرداخته و به پژوهش توجه ویژه شود.

وی با اشاره به تعداد طرحهای ارسال و طرحهای برتر گفت: تعداد طرحهای ارسالی به دبیرخانه جشنواره پس از داوری اولیه 53 طرح پژوهشی بود و 35 دانشجوی برتر پس از چند مرحله داوری انتخاب شدند که خیلی از آنها امتیازات نزدیک به هم داشتند و 20 استاد برتر نیز در این جشنواره به عنوان نخبگان برتر شناسایی شدند.

جاوید عربشاهی گفت: بودجه های پژوهشی دانشگاهها در دولت های نهم و دهم افزایش یافته به طوریکه تعداد مقالات چاپ شده در ISIبه طور چشم گیری افزایش یافته است.

وی یادآور شد: شهرستان گناباد در کل کشور رتبه اول را در حوزه تعداد مراکز آموزش عالی و دانشجوها را دارد.

وی با بیان اینکه اخلاق در پژوهش به عنوان یک نیاز ضروری در جامعه مطرح شده است افزود: باید راجع به مشکلات و چالشها اطلاع رسانی شود که پژوهشگران ایده بدهند که اگر این کار انجام شود بسیار ایده های مناسبی ایراد خواهد شد که راهگشا می شود.