صبای نوین ششمین بار در لیگ آزادگان مساوی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دومین هفته از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان است که طی آن تیم فوتبال صبای نوین قم در دیداری خانگی نتوانست از فرصت مناسب برای کسب سه امتیاز بهره ببرد.



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم تیم تعقیب کننده صدرنشین جدول رده بندی گروه دوم و شاهین کرج در هفته سیزدهم رقابت های لیگ دسته سوم جام آزادگان فوتبال کشور شامگاه سه شنبه در قم برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید.



صبای نوین قم در این دیدار خانگی که شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد و قضاوت آن را حامد بیک زند بر عهده داشت و محمد نوری به عنوان کمک داور اول و داود احدی به عنوان کمک داور دوم وی را یاری می کردند، به یک امتیاز بازی قناعت کرد تا همچنان روی نوار تساوی ها گام بردارد.



صبای نوین قم و شاهین کرج در حالی به مصاف یکدیگر می روند که تا با این تساوی تیم فوتبال صبای نوین قم با کسب 22 امتیاز در تعقیب صدرنشین جدول یعنی رده بندی گروه دوم لیگ آزادگان یعنی استقلال ساری در مکان دوم قرار دارد ولی شاگردان رحمانی با این تساوی موقعیت خود را در گروه دوم کمی به خطر انداختند زیرا تیم های تعقیب کننده از این فرصت برای نزدیک شدن به صبا به خوبی بهره بردند.



تیم فوتبال صبای نوین قم در چهار هفته اخیر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در قم و همچنین در خارج از خانه موفق به کسب پیروزی نشده است و با اینکه همچنان یکی از تیم های بالانشین جدول رده بندی لیگ به شمار می رود، برای پنجمین هفته متوالی باز هم موفق به کسب پیروزی و سه امتیاز نشد.



شاگردان عباس رحمانی بعد از باخت یک بر صفر در هفته هشتم در خارج از خانه مقابل تیم فوتبال سفیدرود آستانه، موفق به شکست تیم های شهرداری چابکسر، شهرداری لنگرود و عقاب تهران نشد و در هفته سیزدهم نیز با تیم فوتبال شاهین کرج به تساوی یک بر یک رسید تا هفتمین تساوی این فصل برای نماینده فوتبال استان قم به ثبت برسد.



صبای نوین آخرین بار در مسابقات لیگ دسته سوم جام آزادگان این فصل در ورزشگاه تختی قم به پیروزی رسید و طی آن موفق شد صدرنشین جدول رده بندی رقابت های گروه دوم یعنی تیم فوتبال استقلال ساری به برتری دو بر یک دست یافت و بدین ترتیب 22 امتیازی شد تا در هفته سوم رقابت ها از دور برگشت لیگ آزادگان در زنجان به مصاف تیم البرز شهرداری زنجان برود.



در گروه دوم از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان تیم های صبای نوین قم، آرمین قزوین، البرز شهرداری زنجان، شهرداری چابکسر، شهرداری آستارا، شهرداری لنگرود، استقلال ساری، شاهین کرج، شاهین تهران، عقابل تهران و طلایه داران بوئین زهرا نیز حضور دارند که در نهایت از این گروه دو تیم به مرحله دوم رقابت های این فصل راه خواهند یافت.



تیم فوتبال صبای نوین قم تا کنون تنها یک بار در مسابقات لیگ دسته سوم این فصل جام آزادگان به تیم سفیدرود آستانه باخته است و البته موفق برابر تیم های آرمین قزوین، شاهین کرج، استقلال ساری و شهرداری آستارا سه امتیاز را کسب کرده است.

