"صیادان صید پره" آماده نمایشند

همایون امامی، مستندساز، پژوهشگر با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف ساخت این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : .این فیلم که صیادان صید پره نام دارد و در قطع HD، به سفارش شبکه مستند ایران تصویربرداری شده که به یکی از شیوههای صید جمعی ماهی میپردازد که در نواحی شمالی ایران رایج است..
امامی در ادامه در توضیح اصطلاح "پره کشی" افزود: امروزه شیوه پرهکشی در صید ماهی، یکی از روشهای رایج ماهیگیری است. این روش جایگزین روش قدیمی دام گستر شده است، در روش دامگستر به این ترتیب عمل میشود که در نقطه دوردستی از دریا، تور گستردهای پهن میکردهاند. این تور برای مدت زمانی طولانی در دریا پهن میماند. ماهیگیران بعد از گذشت یک روز تورها را جمع می کردند و مقدار زیادی ماهی به دست میآوردند. اما این شیوه ماهیگیری به مرور زمان به دلیل مسائل زیست محیطی و از بین بردن نسل برخی ماهیان نادر، از طرف شیلات ممنوع شده و کمتر بکار گرفته میشود. از آن پس نوع دیگری که پرهکشی نام دارد، جایگزین شد. به این ترتیب که ماهیگیران در فاصله نه چندان دوری از ساحل تور خود را پهن، و آن را پس از دو یا سه ساعت جمع میکنند. از ده پانزده سال پیش تا کنون، برای من که در سفرهای تفریحی خانوادگی به چالوس میرفتم، زندگی و نحوه فعالیت این دسته از صیادان دیدنی و جذاب بود و به نوعی انگیزهای برای ساخت این مستند سی دقیقهای شد.
این مستند ساز در ادامه صحبت های خود به زمینه شکل گیری و ساخت مستند "صیادان صید پره" اشاره کرد و گفت : بخشی از این صیادان، از روستاهای خلخال به آنجا میآیند و در شرایطی که فعالیت کشاورزی، کار چندانی نداشته و به اصطلاح متوقف شده است؛ در ادامه تلاشهای معیشتی خود، به این کار روی میآورند. این افراد که حدوداً چهل نفر هستند، نخست در کپر زندگی میکردند که بسیار دیدنیتر بود. رفته رفته از سوی شیلات سرپناهی گرفتند و با گردآمدن در یک تعاونی صیادی، محوطه وسیعی را به خود اختصاص داده و با ساختن اطاقهای متعددی در آن و تجهیز آن با وسایل گرمایی و گاز و یخچال و سایر لوازم خانگی، شرایط بهتری برای زیست موقت خود ایجاد کردند. هر ساله مدیر تعاونی در نیمه دوم شهریور با سفر به روستاهای خلخال و عقد قرارداد با این افراد زمینه این فعالیت را مهیا میسازد.
این منتقد سینمای مستند در ادامه افزود: این مستند از صحنهای آغاز میشود که در آن یکی از صیادان - که در عین حال نگهبان تجهیزات و عمارت این تعاونی نیز هست - را در حال انتظار ورود دیگر صیادان نشان میدهد. صیادان با یک اتوبوس سر میرسند و پس از نظافت اولیه اطاقهایشان و استقرار، به استراحت میپردازند. دو روز بعدی به فعالیت آمادگی برای صید اختصاص دارد. تعمیر تورهای بزرگ، و مرمت قایقهای صیادی، پارهای جابجاییها و فعالیتهای دیگری از این قبیل. در ادامه و در سپیدهدم روز سوم با قربانی یک گوسفند و پاشیدن خون آن به تورهای ماهیگیری، صید آغاز میشود.
وی در پایان افزود: فیلم با ثبت جزئیات تمامی این مراحل، از دقایق انتظار تا نخستین صید و حمل آن به بازار و چوب زدن آن توسط یک سماک، زمینه را برای پژوهشهای بعدی مهیا میسازد. تمامی این فعالیتها توسط دوست خوب تصویربردارم آقای فرید صداقت تصویربرداری شده است. تدوین و دیگر کارهای پس تولید این فیلم را خود شخصاً بعهده داشتهام. و در تهیه این اثر که فیلمی از مجموعهی مستندی بنام یک زندگی است از همراهی و مساعدتهای آقای دکتر جواد ظهیری به عنوان تهیهکننده نیز برخوردار بودهام.
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