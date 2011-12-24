"صیادان صید پره" آماده نمایشند

همایون امامی، مستند­ساز، پژوهشگر با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف ساخت این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : .این فیلم که صیادان صید پره نام دارد و در قطع HD، به سفارش شبکه مستند ایران تصویربرداری شده که به یکی از شیوه­های صید جمعی ماهی می­پردازد که در نواحی شمالی ایران رایج است..

امامی در ادامه در توضیح اصطلاح "پره کشی" افزود: امروزه شیوه پره­کشی در صید ماهی، یکی از روش­های رایج ماهیگیری است. این روش جایگزین روش قدیمی دام گستر شده است، در روش دام­گستر به این ترتیب عمل می­شود که در نقطه دوردستی از دریا، تور گسترده­ای پهن می­کرده­اند. این تور برای مدت زمانی طولانی در دریا پهن می­ماند. ماهیگیران بعد از گذشت یک روز تورها را جمع می کردند و مقدار زیادی ماهی به دست می­آوردند. اما این شیوه ماهیگیری به مرور زمان به دلیل مسائل زیست محیطی و از بین بردن نسل برخی ماهیان نادر، از طرف شیلات ممنوع شده و کمتر بکار گرفته می­شود. از آن پس نوع دیگری که پره­کشی نام دارد، جایگزین شد. به این ترتیب که ماهیگیران در فاصله نه چندان دوری از ساحل تور خود را پهن، و آن را پس از دو یا سه ساعت جمع می­کنند. از ده پانزده سال پیش تا کنون، برای من که در سفرهای تفریحی خانوادگی به چالوس می­رفتم، زندگی و نحوه فعالیت این دسته از صیادان دیدنی و جذاب بود و به نوعی انگیزه­ای برای ساخت این مستند سی دقیقه­ای شد.

این مستند ساز در ادامه صحبت های خود به زمینه شکل گیری و ساخت مستند "صیادان صید پره" اشاره کرد و گفت : بخشی از این صیادان، از روستا­های خلخال به آنجا می­آیند و در شرایطی که فعالیت کشاورزی، کار چندانی نداشته و به اصطلاح متوقف شده است؛ در ادامه تلاش­های معیشتی خود، به این کار روی می­آورند. این افراد که حدوداً چهل نفر هستند، نخست در کپر زندگی می­کردند که بسیار دیدنی­تر بود. رفته رفته از سوی شیلات سرپناهی گرفتند و با گردآمدن در یک تعاونی صیادی، محوطه­ وسیعی را به خود اختصاص داده و با ساختن اطاق­های متعددی در آن و تجهیز آن با وسایل گرمایی و گاز و یخچال و سایر لوازم خانگی، شرایط بهتری برای زیست موقت خود ایجاد کردند. هر ساله مدیر تعاونی در نیمه دوم شهریور با سفر به روستاهای خلخال و عقد قرارداد با این افراد زمینه این فعالیت را مهیا می­سازد.

این منتقد سینمای مستند در ادامه افزود: این مستند از صحنه­ای آغاز می­شود که در آن یکی از صیادان - که در عین حال نگهبان تجهیزات و عمارت این تعاونی نیز هست - را در حال انتظار ورود دیگر صیادان نشان می­دهد. صیادان با یک اتوبوس سر می­رسند و پس از نظافت اولیه اطاق­هایشان و استقرار، به استراحت می­پردازند. دو روز بعدی به فعالیت آمادگی برای صید اختصاص دارد. تعمیر تور­های بزرگ، و مرمت قایق­های صیادی، پاره­ای جابجایی­ها و فعالیت­های دیگری از این قبیل. در ادامه و در سپیده­دم روز سوم با قربانی یک گوسفند و پاشیدن خون آن به تورهای ماهیگیری، صید آغاز می­شود.

وی در پایان افزود: فیلم با ثبت جزئیات تمامی این مراحل، از دقایق انتظار تا نخستین صید و حمل آن به بازار و چوب زدن آن توسط یک سماک، زمینه را برای پژوهش­های بعدی مهیا می­سازد. تمامی این فعالیت­ها توسط دوست خوب تصویربردارم آقای فرید صداقت تصویربرداری شده است. تدوین و دیگر کارهای پس تولید این فیلم را خود شخصاً بعهده داشته­ام. و در تهیه این اثر که فیلمی از مجموعه­ی مستندی بنام یک زندگی است از همراهی و مساعدت­های آقای دکتر جواد ظهیری به عنوان تهیه­کننده نیز برخوردار بوده­ام.