به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های باهم به کارگردانی مریم فتحی‌فر و فرخ حنیفه‌نژاد، باران اگر ساخته مریم عبدلی و اویان اسماعیل منصف، کول فرح به کارگردانی مهوش شیخ‌الاسلامی، مرگ و پیرزن ساخته لیدا فضلی، انگار باید به مرگ احترام گذاشت ساخته فرشید اخلاقی، زنی زیر یخ‌ها آواز می‌خواند به کارگردانی مریم خلیل‌زاده، ایستگاه ساخته ناهید صمدی‌امین، اتاق نیمه ‌تاریک و پنجره نیمه روشن ساخته رویا مجدنیا از جمله فیلم های منتخب این مرکز هستند که در بخش مسابقه "نیلوفر زرین" جشنواره پروین اعتصامی به روی پرده خواهند رفت.

لازم به ذکر است فیلم‌های حلیمه به کارگردانی طاهره حسن‌زاده، مونس ساخته افسانه محتشمی و جایی که زندگی می‌کنیم ساخته مرتضی پایه‌شناس از دیگر فیلم هایی هستند که در بخش ویژه جشنواره پروین اعتصامی به نمایش درخواهند آمد.