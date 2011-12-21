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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

حجت الاسلام عبدالهی:

زنده نگه داشتن نهضت عاشورا باعث خنثی شدن توطئه های دشمن می شود

زنده نگه داشتن نهضت عاشورا باعث خنثی شدن توطئه های دشمن می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس عقیدتی سیاسی لشکر 28 پیاده کردستان گفت: زنده نگه داشتن نهضت عاشور باعث خنثی شدن توطئه های دشمن در راستای مقابله با نظام اسلامی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خلیل عبدالهی سه شنبه شب در ادامه برنامه های ایام دهه سوم ماه محرم در لشگر 28 پیاده کردستان اظهار داشت: حضور در مجلس امام حسین (ع) و زنده نگه داشتن نهضت عاشورا یکی از اهرمها و برنامه های است که دشمن از آن هراس دارد چرا که این روند زمینه را برای خنثی کردن توطئه های دشمن فراهم می کند.

وی افزود: حضور پررنگ مردم در این مجالس باعث یاس و نا امیدی دشمن می شود و یکی از برکات این مراسمات بیداری مردم در جریان فتنه سال 88 و ناکامی دشمن است.

رئیس عقیدتی سیاسی لشکر 28 پیاده کردستان گفت: مراسم عزاداری دهه سوم محرم با حضور سخنرانان و مداحان برجسته کشوری به همت هیئت علمدار موسسه قرض الحسنه نصر در مسجد امام حسین (ع) لشکر 28 کردستان در حال برگزاری است.

حجت الاسلام عبدالهی بیان کرد: برگزاری مسابقه بزرگ پیام عاشورا که شامل فراخوان مقاله نویسی، خطاطی و نقاشی، تهیه و توزیع dvd مراسمات دهه اول و دهه سوم بین شرکت کنندگان و برگزار ی نمایشگاه کتاب محرم در کتابخانه علامه طباطبایی کوی سازمانی در ماه محرم از جمله کارهای فرهنگی و تبلیغی انجام گرفته در لشکر 28 پیاده کردستان است.

وی در پایان گفت: مراسم عاشورا و مجلس امام حسین (ع) مخصوص نهاد و یا تشکل خاصی نیست و مجلس متعلق به همه دلسوختگان و عاشقان امام حسین (ع) است.

کد مطلب 1489472

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