ممنوعیت اجاره ساختمانهای دانشگاه آزاد/ عدم توقف در ساختمان سازی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز چهارشنبه 30 آذرماه در پانزدهمین همایش معاونان عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه لحظه ای نباید کار ساختمان سازی در این دانشگاه متوقف شود، گفت: ساختمانهای دانشگاه آزاد اسلامی باید هوشمند شوند به این صورت که کسی مجبور نباشد برای روشن و خاموش کردن چراغهای این ساختمانها وقت صرف کند بلکه نور ساختمانها با هوشمند شدن به صورت خودکار خاموش یا روشن می شوند.

وی با اشاره به زیبا سازی ساختمانها، تاکید کرد: در بازدید سرزده ای که از برخی واحدهای دانشگاه آزاد داشتم، مشاهده کردم این ساختمانها فاقد جا لباسی برای دانشجویان است. شاید این به نظر شما اهمیتی نداشته باشد اما وجود این امکانات برای ساختمانهای دانشگاه آزاد امتیاز مثبت است.

رئیس واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه امکانات رفاهی و ساختمانهای این دانشگاه مورد تحسین رقبا و حتی مخالفان است، به هدفمندی یارانه ها و برخی پیامدهای آن در دانشگاه آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: با هدفمند شدن یارانه ها، همه مسئولان دانشگاه آزاد نگران هزینه ها و مشکلات احتمالی بودند که خوشبختانه با تلاش مدیران مشکلات را پشت سر گذاشتیم.

جاسبی ادامه داد: در حالیکه هزینه های دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به تورم 30 درصد افزایش یافته اما شهریه ها تنها 3 درصد بالا رفته است؛ اما همچنان تاکید می کنم باید با شدت و حدت امورات ساختمان سازی را پیش برد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به افزایش ضریب امنیت در خوابگاههای این دانشگاه، خطاب به مدیران عمرانی این دانشگاه، تاکید کرد: تصور کنید دانشجویانی که در این خوابگاه ها زندگی می کنند، فرزندان شما هستند. شما با فرزندانتان چطور رفتار می کنید.

وی با بیان اینکه مسئولان واحدها موظف هستند خوابگاهها را کنترل کنند، اضافه کرد: مسئولان واحدها موظف هستند به مکانهای زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که خارج از خوابگاهها زندگی می کنند سر بزنند و اگر خطر گازگرفتی در محل اسکانشان وجود دارد آنها را مجبور به تخلیه کنند و در مکان دیگری اسکان یابند؛ علاوه بر این استفاده از بخاری گاز سوز باید در ساختمانها ممنوع شود.

وی همچنین درباره زمینهای این دانشگاه، گفت: اگر در دانشگاه آزاد اسلامی زمینی اجاره می شود باید اجاره به شرط تملیک باشد و نباید زمینی را برای مدت طولانی اجاره کنید مگر اینکه به تملک دانشگاه آزاد درآید.

جاسبی تاکید کرد: خرید و فروش ساختمان در دانشگاه آزاد باید با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه صورت گیرد و اجاره دادن ساختمانها ممنوع است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگر سخنانش، خود را سرباز کوچک انقلاب دانست و گفت: خدمتگزار مردم هستم و فرقی هم نمی کند که در کجا خدمت کنم، چه در دانشگاه آزاد اسلامی چه در جای دیگر وظیفه دارم به مردم خدمت کنم.