80 درصد تولیدات نانویی کشور بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشاهی صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه گرامیداشت دوازدهمین هفته پژوهش و فناوری مازندران در باشگاه برق ساری اظهار داشت: مازندران سند توسعه فناوری نانو را ترسیم کرده و در نظام اگر ساختار وعزم ملی و ثبات مدیریت با یکدیگر عجین باشد برای جامعه مثمر ثمر خواهد بود.

جهانشاهی به 130 شرکت تولید محصول نانو در کشور اشاره کرد و افزود:68 شرکت نوپا در حوزه نانو در کشور در حال فعالیت هستند.

وی یادآور شد: روند توسعه فناوری نانو ایران در جهان به رتبه 12 رسیده و سهم این فناوری در حوزه تولید علم در کشور 3.5 درصد است.

این مسئول نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه برای دستیابی به تولید محصول در کشور باید زیرساختهای علمی آن ترمیم شود، افزود: در پنج سال گذشته، 70 هزار دانش آموز و 42 هزار داوطلب آموزش فناوری نانو را فرا گرفتند.

وی بیان داشت: هم اکنون در 18 دانشگاه کشور درس نانو در مقطع کارشناسی ارشد و 11 دانشگاه در مقطع دکتری تدرییس می شود.

جهانشاهی گفت: تولید ثروت، بهبود کیفیت و امنیت زندگی مردم در سند توسعه فناوری کشور دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه درژاپن از هر 100 مقاله تمام آن به ثبت اختراع تبدیل می شود افزود: در ایران در 100 مقاله یک ثبت اختراع بیشتر نداریم.



وی به فرهنگ ثبت اختراع در کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه فرهنگ اختراع در ایران جا نیفتاده است.