صادرات 5 میلیون دلاری سیب زمینی و پیاز آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با اشاره به اینکه سیب زمینی و پیاز از محصولات عمده تولیدی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود، گفت: به دلیل عدم زمینه سازی صادرات در سالهای گذشته، بهره برداران و تولید کننده این دو محصول ، به صورت ناخواسته ضرر و زیان زیادی را متحمل می شدند.

محمدیان افزود: متاسفانه این امر فرصت مناسبی را در اختیار سودجویان قرار می داد که با خرید با قیمت پایین از کشاورزان و با کاهش تصنعی عرضه این محصول در بازار و افزایش غیر واقعی قیمت، از این راه سود بسیار زیادی را به صورت نامشروع کسب می کردند.

وی با اشاره به صادرات محموله پنج میلیون دلاری سیب زمینی و پیاز به صورت سورتینگ و بسته بندی شده و با برند آذربایجان شرقی به خارج از کشور تصریح کرد: صادرات این دو محصول کشاورزی با همکاری تشکل های کشاورزی بخش خصوصی از سال گذشته آغاز و در روند تنظیم بازار مصرف داخلی و حمایت مستقم از تولید کنندگان، بیش از 11 هزارتن سیب زمینی و چهار هزار تن پیاز در سالجاری با حمایت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، توسط شرکت بازرگانی بخش خصوصی به خارج از کشور صادر شده است.

محمدیان با بیان اینکه کشورهای عراق، ترکیه، حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه از جمله مشتریان محصولات بخش کشاورزی استان هستند افزود: بر اساس توافقات انجام یافته با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و در روند ایجاد امکان دسترسی آسان تشکل های بخش کشاورزی و بهره برداران به بازارهای خارجی، توسعه بازارهای خارجی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

همچنین مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نیز در این جلسه، از افزایش سرمایه ثابت این صندوق خبر داد و گفت: در حال حاضر سرمایه ثابت صندوق از 60 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال در حال افزایش است که با تحقق این امر رشد چشمگیری در اقتصادی کشاورزی استان بوجود خواهد آمد.

بشیر جعفری با اشاره به اینکه در سالجاری، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان با سرمایه در گردش بیش از 800 میلیارد ریال، در توسعه پایدار بخش کشاورزی استان، نقش ارزنده ای را بر عهده گرفته است، یادآور شد: این صندوق برای حمایت از کلیه طرح های زیر بخش کشاورزی، از اعتبارات صندوق توسعه ملی، به صورت ارزی و ریالی بدون سقف برای طرحهای کشاورزی دارای توجیه فنی برای سرمایه گذاری، تسهیلات کم بهره پرداخت می کند.