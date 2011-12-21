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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

دوره های آموزش امداد و نجات در ساوجبلاغ برگزار می شود

دوره های آموزش امداد و نجات در ساوجبلاغ برگزار می شود

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: دوره های آموزش امداد و نجات در 4 رشته در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال احمر ساوجبلاغ گفت: این دوره ها شامل آموزش عمومی امداد، نجات، کمک های اولیه و دوره های تخصصی است.

سید عابدین موسوی زاده افزود: شرکت کنندگان پس از گذراندن هر یک از دوره های آموزشی،گواهینامه دریافت می کنند.

وی گفت: همه آموزشهای ارائه شده در این دوره ها رایگان است.

موسوی زاده اظهار داشت: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و یا نامنویسی در این کلاس هامی توانند با شماره تلفن 4226122 تماس بگیرند یا به فرهنگسرای یاس واقع در خیابان شهرداری هشتگرد مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1489482

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