دوره های آموزش امداد و نجات در ساوجبلاغ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال احمر ساوجبلاغ گفت: این دوره ها شامل آموزش عمومی امداد، نجات، کمک های اولیه و دوره های تخصصی است.

سید عابدین موسوی زاده افزود: شرکت کنندگان پس از گذراندن هر یک از دوره های آموزشی،گواهینامه دریافت می کنند.

وی گفت: همه آموزشهای ارائه شده در این دوره ها رایگان است.

موسوی زاده اظهار داشت: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و یا نامنویسی در این کلاس هامی توانند با شماره تلفن 4226122 تماس بگیرند یا به فرهنگسرای یاس واقع در خیابان شهرداری هشتگرد مراجعه کنند.

