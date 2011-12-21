راه اندازی سرویس هوشمند شارژ موبایل مبتنی بر موقعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، از این پس مشترکان اپراتور ایرانسل می‌توانند با استفاده از سرویس هوشمند شارژ مبتنی بر موقعیت با نام تجاری "نما شارژ" از 25 درصد شارژ رایگان برخوردار شوند.

استفاده از این سرویس هوشمند، مشترکان ایرانسل از طریق شماره گیری یک کد دستوری ویژه، قابلیت افزایش اعتبار متناسب با موقعیت مکانی خود را خواهند داشت و می‌توانند از پیشنهادهای تشویقی و تخفیفی متنوع در قالب شارژ شگفت انگیز و طرح های نوین به صورت منطقه‌ای استفاده کنند.

در صورتیکه ایرانسل منطقه ‌ای را به عنوان منطقه دریافت نماشارژ تعیین کند، مشترکان می‌توانند با حضور در آن شعاع جغرافیایی، از 25 درصد شارژ رایگان برخوردار شوند.

برای استفاده از این سرویس هوشمند، مشترکان ایرانسل کافی است رمز کارت شارژ خریداری شده را در قالب کد دستوری # رمز 12 یا 16رقمی شارژ*189* از طریق خط ایرانسل خود شماره گیری کنند.

ایرانسل امکان دریافت 25درصد شارژ رایگان ویژه سرویس نماشارژ را تا پایان زمستان در قالب چند دوره و در مناسبت ویژه به مشترکان خود عرضه خواهد کرد.

دوره اول این طرح از اول تا 30 دی ماه امسال در بیش از 35 مکان مذهبی، مسجد جامع، حسینیه و 16 ورزشگاه کشور، دوره دوم از اول تا 30 بهمن ماه و همزمان با برگزاری جشنواره های هنری تئاتر، موسیقی و سینمایی فجر در اماکن فرهنگی، هنری و سینماها و دوره سوم از اول تا 29 اسفندماه و به مناسبت استقبال از نوروز در مراکز خرید سراسر کشور اجرا خواهد شد که فهرست این امکان در وبسایت رسمی ایرانسل منتشر خواهد شد.

این شارژ رایگان 25درصدی برای مکالمه، تبادل پیام کوتاه، پیام چند رسانه‌ای، استفاده از خدمات اینترنت همراه (GPRS) و یا خرید از ویترین و آهنگ پیشواز ایرانسل قابل استفاده بوده و تنها در یک بازه زمانی مشخص، مشابه شارژ شگفت انگیز، قابل استفاده خواهد بود.