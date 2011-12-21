ترکیه ظرفیت الگوشدن برای کشورهای منطقه را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن زمانی، شامگاه سه شنبه در نشست "بیداری اسلامی و رسالت حوزه" که با حضور طلاب در مدرسه فیضیه برگزار شد اظهار داشت: ترکیه به دلیل اینکه پرچمدار مبارزه با آمریکا نیست نمی‌تواند برای کشورهای منطقه الگو باشد.



وی اضافه کرد: مردم در کشورهای منطقه مسلمان هستند و به علت وابستگی حکومت های آنان به آمریکا گرایش ضدآمریکایی دارند در حالی که ترکیه پرچمدار مبارزه با آمریکا نیست و نمی تواند الگودهی کند.



معاون بین الملل حوزه علمیه با اشاره به مواضع قرضاوی در مصر تاکید کرد: قرضاوی خواستار بیداری اسلامی است.



وی درباره حکومت ایده ال در مصر برای ایران با بیان اینکه سلفی‌ها گروهی چندلایه هستند تصریح کرد: ایده آل برای ما در دست گرفتن قدرت از سوی سلفی‌های غیروهابی است.



وهابیون عمده مشکلات جهان اسلام را ایجاد می‌کنند



حجت الاسلام زمانی افزود: تندروترین و افراطی‌ترین طبقه سلفی‌ها، وهابیون هستند که عمده مشکلات جهان اسلام را ایجاد می‌کنند اما در طبقات پائین تر برادران اهل سنت هستند که مشترکات زیادی با ما دارند و از عملکرد وهابیت نیز ناراضی‌اند.



وی با اشاره به وجود گروه‌های ناصبی در فلسطین که می‌تواند در صورت ایجاد کشوری فلسطینی به ضرر ما تمام شود بیان داشت: باید میان ناصبی‌ها و اهل سنت فرق بگذاریم زیرا ناصبی‌ها که معدود و انگشت شمار هستند و البته همین تعداد معدود هم در عربستان هستند دشمن اهلبیت(ع) هستند اما برادران اهل سنت عمدتا محب اهلبیت(ع) هستند و پیاده شدن اسلام را می‌خواهند.



نمی‌توان به مصر مبلغ اعزام کرد



معاون بین الملل حوزه علمیه در پاسخ به این سئوال که چرا حوزه اعزام مبلغ به کشورهای منطقه ندارد عنوان کرد: درب مصر که از 32 سال قبل بسته شده هنوز هم قفل است و نمی‌توان مبلغ اعزام کرد اما در کشورهای دیگر اقداماتی شده و البته باید به اندازه لازم تلاش کنیم.



وی با تاکید بر اینکه انقلاب های خاورمیانه بیداری اسلامی است اظهار داشت: در این خصوص از ابتدا دیدگاههای مختلفی وجود داشت و برخی آن را محصول سیاستهای آمریکا می دانستند و بیداری اسلامی را قبول نداشتند.



زمانی اضافه کرد: اما تداوم خواسته ها در مصر و دیگر کشورها با وجود برگزاری رفرواندوم و ... بیانگر این است که بیداری اسلامی است و مردم خواسته های اسلامی دارند.



وال استریت گسترش خواهد داشت



معاون بین الملل حوزه علمیه درباره وال استریت و احتمال گسترش آن ادامه داد: وال استریت اعتراض 99 درصد مردم به یک درصد استعمارگر است و درصورتی که سانسور رسانه‌های آمریکا شکسته شود گسترش خواهد داشت.



وی با بیان اینکه ملتها وقتی بیدار شوند آرام نخواهند نشست تصریح کرد: مردم آمریکا وقتی بفهمند که یک درصد مردم آمریکا ثروتهای آنان را می‌بلعند و انتخاب افراد زیر سر آنان است و 99 درصد مردم فقط بازیگر این صحنه نمایش هستند، وقتی ببینند دختران و زنان آمریکایی امنیت ندارند و اعتیاد و فقر در حال گسترش است قطعا وال استریت هم گسترش خواهد یافت.



زمانی بیان داشت: تمامی شبکه‌های خبری در آمریکا موظف شده‌اند که واقعیت‌ها را منعکس نکنند اما اگر این سد برداشته شود و اطلاعات به همه مردم برسد این جنبش توسعه و تداوم خواهد داشت.

