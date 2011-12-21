صحیفه سجادیه مهمترین سند عرفان غنی امام سجاد (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علامعلی نعیم آبادی صبح چهارشنبه در نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) با اشاره به جایگاه والای امام سجاد (ع) در میان بزرگان اسلام، بیان داشت: شخصیتهای معروف و بزرگ اهل سنت بر جایگاه والای حضرت امام سجاد (ع) در فقه، کسرت عبادت و سایر موارد تاکید کرده اند.

وی پرداختن به مسئله عرفان ائمه اطهار (ع) را ضروری دانست و عنوان کرد: تمایل درونی انسانها نسبت به روی آوردن به عرفان بسیار زیاد است و حتی افرادی که خدا را قبول ندارند و بت را می پرستند نیز دارای عرفان هستند.

امام جمعه بندرعباس ادامه داد: عشق به خداپرستی در درون انسان وجود دارد و عرفان جزئی از فطرت انسان محسوب می شود اما اگر به استفاده از الگوهای درست در زمینه عرفان توجه نشود عرفان فرد دچار انحراف خواهد شد که بت پرستی و شیطان پرستی از جمله عرفانهای منحرف محسوب می شوند.

نعیم آبادی افزود: ما الگوهای خود را به درستی به جوانان معرفی نکرده ایم و به همین دلیل است که برخی از جوانان به عرفانهای کاذب روی آورده اند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به لزوم شناخت عرفانهای مثبت و منفی، تصریح کرد: اگر ما از عرفانهای مثبت و منفی شناخت نداشته باشیم در گودال بزرگی از انحراف می افتیم و باید از الگوهای درستی در زمینه عرفان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه عقل و خرد اساس فرهنگ اسلام است، اظهار داشت: هیچ کتابی به اندازه قرآن بر استفاده از عقل و خرد تاکید نکرده و بنابراین عرفانی که قرآن کریم آن را تایید نکند عرفان نیست.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به عرفان غنی حضرت امام سجاد (ع)، عنوان کرد: حضرت امام سجاد (ع) در مدینه خانواده های فقیر زیادی را اداره می کرد و تا زمان شهادت ایشان هیچکدام از آن خانواده ها متوجه این مسئله نشدند و همچنین دو بار در زندگی خود تمام ثروت خود را تقسیم کرد که این نشان دهنده عرفان غنی امام سجاد (ع) است.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به جایگاه ارزشمند کتاب صحیفه سجادیه در زمینه عرفان، بیان داشت: صحیفه سجادیه مهمترین سند عرفان غنی حضرت امام سجاد (ع) است و ما مقصریم که تا کنون نتوانسته ایم چهره تابناک امام سجاد (ع) را به درستی ترسیم کنیم.