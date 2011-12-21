نفرات برتر سه وزن اول مشخص شدند/ بازگشت نادریان

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز سه شنبه با حضور 327 تکواندوکار در سه اوزان اول و در خانه تکواندو آغاز شد که در پایان 13 ساعت مبارزه نفرات اول تا سوم مشترک اوزان فوق مشخص شدند.

در وزن 54- کیلوگرم که 88 نفر حضور داشتند حامد اصلانی از قزوین به عنوان نخست دست پیدا کرد، محسن محمدی از البرز در جای دوم ایستاد و حسین مصطفایی از البرز به همراه رسول سلطانی از اصفهان به طور مشترک سوم شدند.

دیروز همچنین 111 تکواندوکار در وزن 58- کیلوگرم به رقابت پرداختند که در پایان الیاس بایندور از البرز به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. مدال نقره این وزن به شهاب عسگری از مازندران رسید و مدال برنز مشترک هم به مسعود سالامی‌فر از البرز و حمید یعقوبی از ایلام تعلق گرفت.

در وزن 63- کیلوگرم نیز 128 تکواندوکار حضور داشتند که رضا نادریان از اصفهان که سابقه حضور در المپیک و کسب مدال نقره جهان در سال 2009 را در کارنامه خود دارد، صاحب مدال طلا شد. در این وزن بهزاد مدانلو، سجاد سلطانی و هومن یوسفی هر سه از مازندران عناوین دوم و سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

این رقابتها امروز در اوزان چهارم و پنجم پیگیری می‌شود. نفرات برتر این مسابقات برای حضور در مرحله دوم مسابقات تکواندوی انتخابی تیم ملی دعوت خواهند شد. تیم ملی تکواندو خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که اردیبهشت ماه 91 در ویتنام برگزار خواهد شد، آماده می‌کند.