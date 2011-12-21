گزارش مهر از تغییر اکوسیستم با تغییرات اقلیمی/ راههای کاهش 60 درصدی دی اکسید کربن

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از راههای تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و به ویژه دی اکسید کربن است که می تواند از راههای مختلفی به ویژه استفاده از خودروهای دارای موتورهای سوخت فسیلی افزایش یابد.

تحقیقات "مرکز تحلیل اطلاعات دی اکسید کربن" وزارت انرژی آمریکا نشان می دهد که در سال 2010 یک رکورد بالا در انتشار دی اکسید کربن ناشی از سوختهای فسیلی، اشتعال و تولید سیمان به ثبت رسیده است.

برپایه این اطلاعات، در سطح جهانی 9.139 تراگرم کربن اکسیده از این منابع منتشر شده است. یک تراگرم برابر با یک میلیون تن است.

این کربن اکسیده با افزوده شدن حجم وسیعی از مولکولهای اکسیژن به دی اکسید کربن تبدیل و در نتیجه بیش از 33.5 میلیارد تن دی اکسید کربن وارد اتمسفر شده است.

تغییر اکوسیستم به دلیل تغییرات اقلیمی



تازه ترین اطلاعات لابراتوار Jet Propulsion ناسا که در مجله علمی "تغییر اقلیم" منتشر شده است، حکایت از آن دارند که تغییرات آب و هوایی تا سال 2100 حداقل نیمی از مناطق زمین با پوشش گیاهی را تغییر خواهند داد و 40 درصد از اکوسیستم را به شکل دیگری تبدیل می کنند. برای مثال، جنگل گیاهان پهن برگ به توندرا و علفزارها به بیابان تغییر شکل می دهند.



این محققان مدلی را مورد بررسی قرار دادند که توضیح می دهد چه گیاهانی با چه نوع اقلیمی سازگار می شوند. به این ترتیب توانستند تغییرات دما و بارش را در دهه های آینده پیش بینی کنند.



حاصل این پیش بینی ها نقشه ای از مناطق حساس سیاره زمین است که نشان می دهد تقریباً 30 درصد از پوشش گیاهی تمام نواحی دنیا دستخوش تغییر می شوند و به خصوص نیمکره شمالی با تغییرات اکوسیستمی ریشه ای تری مواجه خواهد شد.



"جان برگنگرن"، یکی از مولفان این تحقیق توضیح داد: "این بررسیها روش جدیدی از نگاه به تغییرات اقلیمی را شرح می دهند. هرچند هشدارهای مربوط به ذوب یخها و افزایش سطح دریا مهم هستند اما نتایجی که این تغییرات بر روی اکوسیستم می گذارند مهمترند."



نتایج تحقیقات دیگری که توسط محققان دانشگاه "مید" سوئد انجام و در مجله Landscape منتشر شد، نمونه دیگری از آنچه که می تواند در اثر تغییرات آب و هوایی رخ دهد را نشان می دهد.

این محققان در بعضی از مناطق کوهستانی در سوئد که زمانی پوشیده از یخ بودند اما اکنون ذوب شده اند، فسیلهایی از درخت فان و درخت کاج را یافتند که 4 هزار و 400 سال قدمت دارند.



"لیزا اوبرگ"، سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "در آن عصر، دما در حدود 3.5 درجه بالاتر از حال حاضر بود. شرایطی که می تواند در آینده ای نزدیک تکرار شود."

راههای پیشگیری از صرفه جویی در تولید دی اکسید کربن



اتحادیه اروپا هدف جدیدی را پیش بینی کرده است که براساس آن اگر تمام شهروندان در فضاهای شهری به جای استفاده وسایط حمل و نقل عمومی از دوچرخه استفاده کنند می توان تا سال 2050 در حدود 60 درصد دی اکسید کربن کمتری تولید کرد.



این آمار که در گزارش فدراسیون دوچرخه سواران اروپا ارائه شده است نشان می دهد که چگونه انتشار آلایاینده های تولید شده از وسایط حمل و نقل عمومی در سالهای اخیر 36 درصد افزایش یافته اند.



به گفته این محققان، اگر هر شهروند به جای استفاده از خودروی شخصی یا اتوبوس حداقل 5 کیلومتر در روز از دوچرخه استفاده کند، بین 33 تا 72 میلیون تن دی اکسید کربن صرفه جویی می شود.



"بنویت بلوندل"، محقق فدراسیون دوچرخه سواران اروپا در این باره توضیح داد: "متقاعد کردن مردم به استفاده از دوچرخه نسبت به ترغیب مردم در استفاده از خودروی برقی ساده تر و اقتصادی تر است، بدین دلیل که خرید یک دوچرخه از دیدگاه اقتصادی مناسبتر از یک خودروی برقی است."



دانمارک و هلند؛ دو نمونه موفق در استفاده از دوچرخه



این تحقیق با ذکر مطالعات موردی، دانمارک و هلند را مثال زده است. براین اساس، در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، 36 درصد از مردم (بیش از 180 هزار نفر) برای رسیدن به محل کار یا مدرسه از دوچرخه استفاده می کنند و پیش بینی می شود که این رقم تا سال 2015 به 50 درصد برسد.



"کوهل میسپلون"، مولف این تحقیق در این خصوص گفت: "همچنین نباید هلندیها را فراموش کنیم. چون مردم این کشور نیز دوچرخه سواران مشتاقی هستند."



درحقیقت، آمستردام به خاطر 400 کیلومتر پیست دوچرخه سواری خود شهرت جهانی دارد. همچنین می توان گفت که دوچرخه در شهر "سو" از یک محبوبیت طبیعی برخوردار است.



شهرداری این شهر به خاطر ترویج استفاده از دوچرخه، برنامه ای را برای محو خودروهای دارای موتورهای با سوخت فسیلی تا سال 2050 ارائه کرده است.



در این راستا، 9 میلیون یورو برای سال آینده برای خرید خودروهای برقی شرکتی اختصاص یافته و پیش بینی شده است که تا سال 2013 ستونهای کوچکی برای شارژ بیش از هزار خودروی برقی در تمام شهر نصب شوند.



کشورهایی که بیشترین دوچرخه را دارند



برپایه تازه ترین آمارها شهروندان چینی رتبه نخست را در مالکیت دوچرخه در سطح جهانی دارند و پس از آنها مردم کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، هند و ایتالیا قرار گرفته اند.



این درحالی است که برپایه این اطلاعات، اگرچه 30 میلیون نفر از ایتالیاییها مالک دوچرخه هستند اما آن را در گاراژ نگه می دارند و تنها در آخر هفته ها و یا برای گردش در پارکهای عمومی مورد استفاده قرار می دهند.



درحالی که برای رساندن کودکان به مدرسه و یا رفتن به خرید روزانه، خودروی شخصی همچنان گزینه اول آنها است. به طوریکه این کشور از نظر نسبت تراکم خودرو به جمعیت یکی از رتبه های اول در دنیا را به دست آورده است که برابر با 600 خودرو در هزار نفر (متوسط اروپا 463 خودرو در هزار نفر) است.



یکی از دلایل بی علاقگی نسبت به استفاده از دوچرخه در مصارف غیر سرگرمی، عدم برخورداری از زیرساختهای موجود است. به طوریکه در این کشور پیستهای دوچرخه سواری یا وجود ندارند و یا از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.



هرچند در فاصله زمانی سالهای 2000 تا 2010 مسافت پیستهای دوچرخه سواری در این کشور سه برابر شده است باوجود این، جابجایی شهری با دوچرخه در مدت این دهه بدون تغییر و بر روی 3.8 درصد باقی مانده است.



رواج استفاده از خودروهای برقی



در اروپا امسال نسبت به سال گذشته فروش خودروهای برقی رشد بالایی را به ثبت رسانده است. در این میان، آلمان کشوری است که بیشترین تعداد خریداران این نوع خودروها را به خود اختصاص داده است.



در این کشور در مدت 6 ماه گذشته علیرغم ارائه تسهیلات تنها 380 یورو، هزار و 20 خودروی از این نوع خریداری شده اند.

نقطه مقابل آلمان، کشور دانمارک قرار دارد که باوجود تسهیلات بالاتر، تنها 283 مدل خودروی برقی در این دوره به فروش رفته اند.



در ایتالیا که دارای پایین ترین رقم تسهیلات است تنها 103 خودروی برقی در سال 2011 ثبت شده اند. به طوریکه خودروهای برقی تنها 0.01 درصد از مجموع بازار خودروی کشور چکمه ای را به خود اختصاص داده اند.