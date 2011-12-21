توصیه باهنر به دولت درباره طرح بیمه بیکاری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه با اعلام تذکری از اظهارات دیروز معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره طرح بیمه بیکاری انتقاد کرد.

با وعده رئیس جمهور درباره 2.5 میلیون شغل ناراحتی دولت از بیمه بیکاری بیهوده است

قاضی پور با بیان اینکه طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران از شاهکارهای مجلس هشتم است، گفت: اخیراً معاون حقوقی رئیس جمهور اظهاراتی را بیش از حوزه اختیاراتشان بیان کرده‌اند و در مصاحبه خود متعرض نمایندگان و طرح بیمه بیکاری شده‌اند.

اشاره قاضی پور به این اظهارات فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور است که بااعلام مخالفت دولت با طرح بیمه بیکاری گفته است این طرح به لحاظ اینکه بار مالی زیادی را متحمل دولت می کند غیر قانونی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: هزینه طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران بسیار کوچکتر از پرداخت یارانه به ایرانیان مقیم خارج از کشور است.

وی اظهار داشت:‌ با توجه به وعده‌های رئیس جمهور با ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال دیگر بیکاری در جامعه باقی نخواهد ماند که دولت مجبور به پرداخت بیمه بیکاری به آنها شود.

محمدرضا باهنر نیاب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر قاضی پور گفت: ممکن است دولت در رابطه با طرح‌ها و لوایح نظراتی داشته باشد، نمایندگان دولت می‌توانند نظرات خود پیرامون تمام مواد طرح‌ها و لوایح را در صحن علنی مجلس بیان کنند.

وی افزود: اجازه دهید بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران روال قانونی خود را طی کند. اگر اشکالی وجود داشته باشد شورای نگهبان بررسی کرده و طرح را به مجلس اعاده می‌کند.

وی در پایان خطاب به دولت گفت: نمایندگان دولت رعایت کنند. بحث‌های قانونی را تریبونی و رسانه‌‌ای نکند. صحیح نیست.

به گزارش مهر ، بررسی طرح فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از هفته پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.