کرمان در کاهش حوادث رانندگی درون شهری در کشور دوم است

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع در هشت ماهه اول سال جاری در کل حوادث رانندگی در استان بیش از 30 درصد کاهش وقوع حوادث را شاهد بوده ایم.
وی ابراز داشت: در حوزه تلفات رانندگی هم در حالیکه متوسط کشته ها در کشور 12.5 درصد است در کرمان شاهد کاهش تلفات بوده ایم.
این مسئول انتظامی گفت: این عدد برای حوادث درون شهری 29 درصد بوده که نشان می دهد ما 2.5 برابر کشور کاهش تلفات در کرمان داشتیم.
وی با بیان اینکه در کاهش حوادث رانندگی درون شهری کرمان دومین استان برتر کشور است اظهار داشت: در هشت ماهه ابتدای امسال بیش از 800 هزار برگ جریمه رانندگی در استان کرمان صادر شده است.
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