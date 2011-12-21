سه هزار شیء تاریخی از یک قاچاقچی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز پور فرخی اظهار کرد: در مدت اخیر حدود سه هزار شی تاریخی شامل تعدادی سکه های دوره های اشکانی، هخامنشی، ساسانی همراه با تعدادی سکه تقلبی، همچنین انواع مهره های دوره های تاریخی و دوران اسلامی توسط نیروهای انتظامی استان کشف و ضبط شده است.

وی همچنین افزود: در بین این اشیای کشف شده، تعدادی مهر و نشان حکومتی مربوط به پادشاهان دوران هخامنشی و انواع و اقسام زیورآلات مانند گردنبند، مچ بند از جنس عقیق و نقره و زیورآلات تزئینی، مقداری ظروف شیشه ای، انواع و اقسام مهره های عقیق و تعدادی اموال مردم شناسی وجود دارد.



قاچاقچی این اشیاء دستگیر شده و هم اینک پرونده او در محاکم قضایی در حال پیگیری است.



به گفته پورفرخی در سال گذشته و امسال چندین باند قاچاق اشیا و اموال فرهنگی در استان خوزستان مورد شناسایی قرار گرفتند که تعدادی از آنها توسط یگان حفاظت میراث و با همکاری نزدیک نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر و منهدم شدند.