به گزارش خبرنگار مهر، جوانان والیبالیست تیم هلال احمر قم در نخستین مسابقه خود در گروه دوم مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ دسته اول والیبال رده سنی جوانان باشگاه‌های کشور که در شهر اردکان یزد در حال برگزاری است، مقابل تیم صاحب نام گل گهر سیرجان به برتری سه بر صفر دست یافت.



این پیروزی در حالی برای تیم والیبال جوانان هلال احمر قم به دست آمد که دومین مسابقه این رقابت ها برای نماینده قم نتیجه خوبی در بر نداشت چرا که تیم هلال احمر قم در دیداری حساس مقابل تیم والیبال آینده سازان قزوین با حساب سه بر یک مغلوب شد.



مسابقات لیگ دسته اول رده سنی جوانان باشگاه های کشور از بیست و ششم آذر لغایت دوم دی ماه برگزار می شود و طی آن بر اساس برنامه ریزی فدراسیون والیبال در این رقابت ها 14 تیم در شهرهای بجنورد و اردکان در دو گروه و منطقه با هم به رقابت می پردازند.



با توجه به اینکه مسابقات در دو گروه مقدماتی برگزار می شود، از سوی فدراسیون والیبال میزبان رقابت های گروه های دو گانه مشخص شده اند و بر این اساس شهرهای بجنورد و اردکان در مرحله گروهی بازی ها را میزبانی می کنند که بازی های تیم هلال احمر قم در شهر اردکان برگزار می شود.



در ترکیب تیم والیبال اعزامی رده سنی جوانان هلال احمر استان قم در مسابقات لیگ دسته اول والیبال جوانان باشگاه های کشور، رضا رزاقی، علی نیک نامیان، ابوالقاسم فلاح، محمدصادق همدانیان، حسن اشعری فرد، محسن صنیعی، مهدی زارعی، حمیدرضا اوجاقی، محمد گائینی، احمد احمدی، سعید امامی و علیرضا حبیب نیا عضویت دارند.



در کادر فنی تیم اعزامی هلال احمر قم به مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور سیدروح الله شفیعی به عنوان سرمربی فعالیت می‌کند، ضمن اینکه رضا پیش بین به عنوان مربی و مجتبی برقعی به عنوان سرپرست این تیم را در رقابت با حریفان شرکت کننده در این مسابقات همراهی می کنند.



حریفان تیم والیبال رده سنی جوانان هلال احمر قم در گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور، تیم های شفق اردکان، گل گهر سیرجان، راه و ترابری اصفهان، شهرداری زاهدان، آینده سازان قزوین و هیئت شیروان هستند.



گفتنی است: در گروه نخست این مرحله از مسابقات لیگ دسته اول والیبال رده سنی جوانان قهرمانی باشگاه های کشور، تیم های والیبال جوانان گاز سرخس، شهرک های صنعتی خراسان شمالی، عصر چوب زنجان، بازرگانی جواهری گنبد، کاله جوان، جیحون اگزوز آق قلا و موسسه صالحین ساری با یکدیگر برای صعود رقابت می کنند.

