در گفتگو با مهر مطرح شد:300 روز آفتابی داریم/ توان نیروگاههای بادی کشور

مهندس یوسف آرمودلی در حاشیه جشنواره انرژیهای تجدیدپذیر در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مناسب کشور در تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر افزود: متوسط تابش خورشید در ایران 5 کیلو وات ساعت بر متر مربع در روز است و بیش از 300 روز آفتابی در کشور داریم.

مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور اظهار داشت: کشور توانایی نصب نیروگاه بادی با ظرفیت 15هزار مگاوات برق را دارد و مطالعات اخیر ما نشان داد که این ظرفیت را می توان تا 40 هزار مگاوات افزایش داد. این در حالی است که توان دو نیروگاه بادی نصب شده در کشور 300 میلیون کیلو وات ساعت است که توسط دو نیروگاه دولتی تولید می شود.



وی با تاکید بر استفاده از منابع تجدید پذیر برای تامین انرژیهای مورد نیاز، خاطرنشان کرد: برای این منظور نیاز به سازمان مستقلی برای مدیریت منابع و کمک به توسعه آن داریم ولی متاسفانه برخی از مسئولان درصدد حذف سازمان موجود در این زمینه (سانا) هستند.



آرمودلی ایجاد سازمان انرژیهای نو ایران را در راستای بند 8 تبصره اصلاح الگوی مصرف در زمینه ایجاد سازمان متولی در زمینه توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر دانست و ادامه داد: در این زمینه اساسنامه ای تدوین و به منظور بررسی به هیئت دولت ارائه شده است که در صورت تایید به مجلس ارسال می شود.



وی به بیان وضعیت کشورهای همسایه پرداخت و یادآور شد: در کشورهایی مانند ترکیه و هند سازمانهای مسئولی ایجاد شده است که فعالیت آنها در حد وازتخانه است به گونه ای که در هند بیش از 20 هزار مگاوات نیروگاه بادی نصب شده است و بنا دارند این عدد را بیش از 50 هزار مگاوات افزایش دهند.