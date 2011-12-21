امیدوارم جشنواره فیلم فجر با استانداردهای اصولی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر،همایون اسعدیان تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با روابط عمومی سی‌امین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: جشنواره بین‌المللی فیلم فجر جایگاه نمایش و تجلی یکسال سینمای ایران است و تنها اسمی است که بازتاب وسیعی داشته است و در دهه‌ فجر این جشنواره نمود بیشتری پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: برپایی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در بخش رقابتی و غیر رقابتی طی 10 روز به بررسی و داوری فیلم‌های سینمایی در طول یکسال عملکرد سینمای ایران می‌پردازد و تکلیف همه را در این زمینه مشخص می‌کند.

اسعدیان به حذف درست ویدئو رسانه از جشنواره بین المللی فیلم فجر اشاره کرد و گفت: حذف ویدئو رسانه از جشنواره فیلم فجر اقدام مفیدی بوده است زیرا باید جشنواره مستقلی برای نمایش آثار ویدئو رسانه در نظر گرفت. اگر چه امسال، دوباره بخش مستند بلند به جشنواره فیلم فجر اضافه شد اما به اعتقاد من اضافه شدن این بخش ها باعث می‌شود که شاخ و برگ جشنواره زیاد شود و کیفیت کار پایین بیاید.

اسعدیان به حضور آثار مستند در جشنواره فیلم فجر اشاره کرد و گفت: شاید با فراهم شدن شرایطی برای نمایش آثار مستند فضایی برای دیده شدن مستندهای بالای 70 دقیقه فراهم شود و اما این مساله همچنان نقطه آغاز کار است.

تهیه کننده فیلم سینمایی "سعادت آباد" با اشاره به موضوع بیداری اسلامی در بخش بین‌الملل جشنواره تصریح کرد: ما در این بخش لزوما فیلم‌هایی با این رویکرد و دستمایه نداریم اما اتفاق‌هایی که در کشورهای عربی رخ داده است می‌تواند دلیلی برای ساخت آثاری با این محتوا و رویکرد باشد.

به گفته وی باید جشنواره بین‌المللی فجر که جشنواره‌ای ملی به حساب می‌آید، پوششی برای سینمای ایران به شکل استاندارد باشد.

اسعدیان در ادامه از تمام شدن فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" برای شرکت در جشنواره فیلم فجر خبر داد و گفت: امیدوارم جشنواره امسال با استانداردهای اصولی و بهترین نحو ممکن برگزار شود.

