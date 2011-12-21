یک سالن کشتی در گرگان بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایزد پناه گفت: این بازسازی ضروری به دلیل ایجاد روحیه مضاعف در بین ورزشکاران به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان صورت گرفته است.

به گفته وی، تعویض تشک و رنگ آمیزی زیبا سالن فضای زیبا و مناسبی به سالن برای فعالیت های ورزشی فراهم می سازد.

ایزدپناه افزود: روزانه 150 ورزشکار خانم و آقا در رشته های کشتی، تکواندو، آمادگی جسمانی و کونگ فو در این سالن به فعالیت های ورزشی می پردازند.

گفتنی است این سازمان برای خرید تشک های جدید 200 میلیون ریال و برای بازسازی مجموعه سالن کشتی 300 میلیون ریال هزینه کرده است.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برای خرید دستگاه تاتامی در سالن شادان نیز به مبلغ 35 میلیون ریال هزینه کرده است.







