مطالبه وعده های رئیس جمهور برای مردم خیرآباد/ استقلال خیرآباد محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود خدمات بسیاری که در دولت نهم و دهم در مناطق محروم انجام شده است، اما منطقه خیرآباد با دارا بودن بیش از 70 هزار نفر جمعیت هنوز با مشکلات بسیار زیاد و عدیده ای مواجه است که باعث شده مردم ساکن در این منطقه با محرومیتهای فراوانی در حوزه های مختلف روبرو شوند.

استقلال منطقه خیرآباد محقق نشد

موضوع استقلال منطقه خیرآباد از شهرستان ورامین با وجود گذشت چندین سال از این دستور که توسط دکتر محمود احمدی نژاد صادر شد، در آستانه چهارمین دور از سفرهای استانی هنوز محقق نشده است و مطالبه اصلی مردم این منطقه به حساب می آید.

امام جمعه خیرآباد در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستور ریاست جمهوری مبنی بر استقلال منطقه خیرآباد خیلی جدی گرفته نشد و مسئولان در این رابطه اقدامی ترتیب نداده اند.

حجت الاسلام جعفر محسن زاده افزود: موضوع استقلال منطقه خیرآباد از شهرستان ورامین در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به شهرستان ورامین توسط مسئولان و بنابر خواسته اکید مردم به رئیس جمهور ارائه شد که با دستور صریح وی به وزیر کشور مبنی بر رسیدگی آنی و خارج از نوبت این موضوع همراه شد.

مردم خیرآباد از برکات سفر هیئت دولت منتفع نشده اند

وی عنوان کرد: خدمات ارزنده دولت خدمتگزار به مردم ایران اسلامی به ویژه مردم ورامین بر هیچکس پوشیده نیست، اما مردم ولایتمدار و متدین خیرآباد تاکنون نتوانسته اند از برکات سفرهای استانی رئیس جمهور منتفع شوند.

امام جمعه خیرآباد افزود: سفرهای استانی هیئت دولت به مناطق، مردم را برای محقق شدن خواسته های خود امیدوار می کند که در این میان مناطق محروم هستند در حوزه های مختلف و برای رفع مشکلات ارجحیت دارند.

قدم اول برای استقلال خیرآباد توسط مردم برداشته شد

وی با بیان اینکه قدم اول برای استقلال خیرآباد توسط مردم برداشته شد، اظهار داشت: مردم متدین خیرآباد در نخستین گام برای ارتقای سطح منطقه خود، اقدام به برپایی نماز جمعه به عنوان پایگاه و جایگاه ولایت در این منطقه کردند و هر هفته با حضور چند هزار نفره در مصلای نیمه کاره نماز جمعه که با کمک خیرین احداث شده است، این نماز سیاسی عبادی را اقامه می کنند.

مصلای فعلی نماز جمعه پاسخگوی جمعیت حاضر نیست

محسن زاده اضافه کرد: هر جمعه نماز عبادی سیاسی در مصلای نماز جمعه خیرآباد توسط مردم ولایی و شهیدپرور این منطقه برپا می شود، اما این مصلی پاسخگوی جمعیت حاضر در این منطقه نیست.

وی یادآور شد: نمازگزارانی نیز از مناطق و روستاهای اطراف برای برپایی نماز جمعه به این مصلا مراجعه می کنند که باید اقدامی اساسی برای افزایش مکان این مصلا توسط مسئولان در نظر گرفته شود.

این مسئول افزود: حضور رئیس جمهور ددر شهرهای مختلف باعث شده تا امید، اعتقاد و تعهد مردم به نظام بیشتر شود و مردم منطقه خیرآباد نیز همراه با دیگر مردم این شهرستان از رئیس جمهور استقبال خواهند کرد.

وی گفت: امیداست در این سفر، مردم خیرآباد به مطالبات خود دست پیدا کنند و بار دیگر طعم خوش خدمت رسانی را با محقق شدن خواسته های بحق بچشند.