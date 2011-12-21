اخبار کوتاه ورزشی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی گیر نوجوانان استان کهگیلویه وبویراحمد در مسابقات قهرمانی کشور به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات که درآبادان برگزار شد، "عبدالحسین جهانبخشی" در وزن 42 کیلوگرم رشته فرنگی به مقام قهرمانی رسید و به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور نیز دعوت شد.

سه کشتی گیر کهگیلویه وبویراحمدی به تیم ملی دعوت شدند

سه کشتی گیر استان برای حضور در مسابقات بین المللی ترکیه به اردوی تیم ملی کشتی کشور دعوت شدند.

"علیرضا مظاهری"، "مصطفی جاودانه" و "میلاد درخشی" سه کشتی گیر استان کهگیلویه وبویراحمد به زودی تمرینات خود را در اردوی تیم ملی آغاز می کنند.

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان برگزار می شود

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی کهگیلویه و بویراحمد که در فصل پاییز در میادین کشوری و بین المللی به عناوین قهرمانی دست یافتند، در یاسوج برگزار می شود.

این مراسم روز یکشنبه چهارم دی ماه جاری با حضور مسئولین استانی وهیئتهای ورزشی استان و 22 قهرمانی که در مسابقات مختلف کشوری به مقامهای برتر دست یافتند، برگزار می شود.