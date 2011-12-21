امکانان پژوهشی دانشگاه های مازندران محدود است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی صبج چهارشنبه در مراسم اختتامییه دوازدهمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری مازندران اظهار داشت: امکانات پژوهشی در دانشگاههای استان بسیار پایین بوده و همه باید از امکان کم در داخل دانشگاه استفاده بهینه کنند.

وی اظهار داشت: شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه کشور متناسب با نیاز جامعه نیست و دانشجویانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند دارای بار علمی بالایی نیستند.

وی افزود: علم و دانش از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در گذشته کشور ما هم دانشمندان بزرگی حسن زاده آملی را درعرصه علم پرورش داده است.

وی با بیان اینکه علم از دیرباز مدنظر جامعه اسلامی بوده است افزود: درحال حاضر کشور در عرصه علم و صنعت و تکنولوژی دارای پیشرفت شایانی است.

جمشیدی با اشاره به اینکه تعداد مقالات ثبت شده در موسسه آی اس آی سال 69 بالغ 186 مقاله در جهان بوده است افزود: در سال 89 این تعداد به 18 هزار و 390 مقاله رسیده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت دفاع با جذب دانشمندان نخبه و با سرمایه گذاری کلان دولت کارهای تحقیقاتی فراوانی در 15 سال اخیر انجام داده است افزود: دانشمندان ایرانی توانستند با استفاده از تکنولوژی برتر هواپیمای جاسوسی را با تمام امکانات شناسایی ودر اختیار خود بگیرند.

وی به ضغف های پژوهشی در دانشگاههای استان اشاره کرد و افزود: پژوهش و تحقیق دانشگاهی، قوانین متضاد،عدم تثبیت مدیریت در دانشگاهها از جمله عوامل مهم در مقوله پزوهش است.

