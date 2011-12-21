کنگره ملی امام سجاد (ع) گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این کنگره ملی اظهار داشت: این کنگره با حضور محققان، نخبگان، اندیشمندان و استادان حوزه های علمیه و دانشگاهها برگزار می شود.

حجتالاسلام سیف الله سهرابی افزود: ستاد برگزاری این کنگره ملی که ماهها قبل در این اداره کل تشکیل شده، اقدام به برپایی این کنگره کرده و کمیته علمی آن در 12 موضوع فراخوان مقاله داده و بالغ بر 40 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به برگزاری اهمیت این کنگره گفت: با توجه به نقش حضرت امام سجاد(ع) در وقایع کربلا و برملا ساختن دسیسه ها و ظلم های وارد شده به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و انتقال پیام عاشورا به مردم سیری در عبادت سیدالساجدین حضرت امام زین العابدین و الگوبرداری از آن امام همام این کنگره برگزار می شود.

سهرابی افزود: دراین همایش بیش از هزار نفر از عاشقان به ویژه چهره های علمی و حوزوی و دانشگاهی و جامعه روحانیت استان شرکت دارند.

در این مراسم نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه به سخنرانی خواهد پرداخت و مقالات برتر در این همایش قرائت و به رسم یادبود به آنها لوح تقدیر و جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.



