بانک تجارت یکی از فعال ترین بانکهای کشور است

محمدرضا غفوری در گفتگو با مهر اظهار داشت: از آغاز برنامه دولت در حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده یکی از فعالترین بانکهای کشور، بانک تجارت بوده و تا پایان آبان ماه بیش از 34 هزار میلیارد ریال از منابع خود را در این بخش اعطا کرده است.

وی تاکید کرد: در حوزه اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی نیز بانک تجارت تاکنون بیش از 20 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

غفوری افزود: دراین استان، بانک تجارت چهار هزار و 387 قرارداد اعطای تسهیلات در بخش بنگاه های زودبازده منعقد کرده که در این میان به واحد های صنعتی، تجاری و کشاورزی این استان بیش از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات مصوب پرداخت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی نیز بانک تجارت تاکنون به 42 پرونده از متقاضیان این تسهیلات معادل یک هزار و 280 میلیون ریال تسهیلات معرفی کرده و برنامه این بانک اعطای تسهیلات به تمام 350 متقاضی معرفی شده، از سوی استانداری است.

غفوری در پایان تاکید کرد: این در حالی است که پرونده بیش از 80 درصد این افراد ظرف 20 روز گذشته در بانک تجارت تکمیل شده است.