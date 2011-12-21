به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تیم‌های جهش ترابری قم و شهرداری گرگان در حالی از ساعت 16 عصر پنجشنبه اول دی‌ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود که رقابت‌های لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در روزهای حساس خود قرار دارد و تقریبا چهره تیم های صعود کننده به مرحله پلی اف در حال مشخص شدن است.



یکی از تیم‌هایی که هنوز برای صعود به جمع هشت تیم صعود کننده به مرحله پلی آف تلاش می کند و با توجه به نتایج هفته نخست دور برگشت لیگ برتر می‌توان به آینده این تیم امیدوار بود، تیم بسکتبال جهش ترابری قم است که امسال به واقع در لیگ برتر بسکتبال متحول شده زیرا بازیکنانی بسیار مطرح و سرشناسی را از دست داده و با ترکیب جوان و کم تجربه در لیگ به مصاف حریفان می رود.



در بین 12 تیم حاضر در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، تیم بسکتبال جهش ترابری قم از جمله تیم‌های قدرتمند با بازیکنان سرشناس بود که امید زیادی داشت تا بتواند در نخستین حضور در لیگ برتر در فعالیت چند ساله خود مقامی شایسته را به دست آورد که در نهایت ششم شد اما گویا این تیم متحول شده امسال کار بسیار سختی در پیش دارد زیرا نماینده بسکتبال قم از 11 بازی دور رفت تنها در یک مسابقه به پیروزی رسید و در 10 مسابقه به حریفان خود باخت.



جهش ترابری قم که لیگ امسال نیز سیدعباس آقاکوچکی مربی مطرح بسکتبال کشورمان را به عنوان سرمربی در راس کادر فنی خود دارد، در کادر فنی از مربیان بومی بسکتبال قم نیز استفاده کرده و بعد از پیروزی درخشان در هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور مقابل تیم بسکتبال پویا تهران، در هفته دوم برابر تیم شهرداری گرگان با امید به کسب دومین برد خانگی و سومین پیروزی این فصل به میدان می رود.



نماینده بسکتبال قم در حال حاضر با کسب دو پیروزی و 10 باخت و البته کسب 14 امتیاز در مکان دوازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور ایستاده است ولی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تنها یک امتیاز از این تیم بیشتر دارد و در حال حاضر تیم رده یازدهم پیکارهای لیگ برتر بسکتبال کشور به شمار می رود.



جهش ترابری قم که در هفته آغازین از دور برگشت مرحله گروهی پیکارهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در دیداری خارج از خانه برابر تیم پویا تهران با نتیجه 83 بر 78 پیروز شد و نیم فصل دوم را با پیروزی در میهمانی پویا آغاز کرد، فردا هفتمین دیدار خانگی خود را برگزار می‌کند.

