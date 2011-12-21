نقش دشمنان در خاورمیانه کمرنگ می شود

به گزرش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در اولین همایش عقیدتی سیاسی فرماندهان آجا ، حول محور ولایت در لشکر 30 پیاده گرگان افزود : امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی و در کل استکبار جهانی فهمیده اند که شکست سختی از جمهوری اسلامی ایران خورده اند.

جمشیدی تصریح کرد : امروز رژیم صهیونیستی به دلیل شکل گیری نظام هایی با مدیریت دینی و فرهنگ انقلابی و بسیجی در اطرافش به شدت در هراس و نگران است .

وی گفت: گرایش روز افزون و سرعت اسلام خواهی در جهان زوال بیش از پیش آمریکا و هم پیمانانش را بدنبال دارد.



وی در ادامه افزود: آنچه امروز دشمن به دنبال آن است قطع ارتباط معنوی بین مردم و مسئولان نظام اسلامی و گسست بین آنهاست که این هدف شوم خود را در غالب جنگ نرم پی گیری می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه تحلیل دشمن این است که در جنگ سخت با نظام اسلامی به نتیجه نمی رسد گفت: دشمن همواره به دنبال این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان ندرخشد تا تفکر بسیجی جهانگیر و در کشور های اسلامی حکومتهایی با تفکر دینی و ولایت فقیه شکل نگیرد.

وی تاکید کرد: به لطف الهی امروز نظام دینی ما تحت زعامت مقام معظم رهبری با تفکر نبوی و رفتار علوی به اکثر نقاط جهان در حال صدور و گسترش است.