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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

سیف الهی در گفتگو با مهر:

95 درصد عملیات احداث پیست کارتینگ کرمان اجرایی شد

95 درصد عملیات احداث پیست کارتینگ کرمان اجرایی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: شهردار کرمان از اجرایی شدن 95 درصد عملیات احداث پیست کارتینگ کرمان خبر داد.

ابوالقاسم سیف اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای افزایش امکانات تفریحی در شهر کرمان ساخت پیست کارتینگ در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون 95 درصد از عملیات احداث پیست کارتینگ کرمان به انجام رسیده است.

سیف اللهی با بیان اینکه مراحل تجهیز پیست به زودی انجام می شود بیان داشت: این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی همچنین گفت: احداث جاده دسترسی به آرامستان جدید کرمان 70 درصد پیشرفت داشته است.

این مسئول عنوان داشت: آرامستان جدید کرمان ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و تا یک قرن ظرفیت دفن اموات را دارد.

سیف اللهی یادآور شد: آرامستان جدید در قسمت شرقی کوه های مسجد صاحب الزمان کرمان احداث می شود.

کد مطلب 1489529

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