95 درصد عملیات احداث پیست کارتینگ کرمان اجرایی شد

ابوالقاسم سیف اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای افزایش امکانات تفریحی در شهر کرمان ساخت پیست کارتینگ در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون 95 درصد از عملیات احداث پیست کارتینگ کرمان به انجام رسیده است.
سیف اللهی با بیان اینکه مراحل تجهیز پیست به زودی انجام می شود بیان داشت: این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.
وی همچنین گفت: احداث جاده دسترسی به آرامستان جدید کرمان 70 درصد پیشرفت داشته است.
این مسئول عنوان داشت: آرامستان جدید کرمان ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و تا یک قرن ظرفیت دفن اموات را دارد.
سیف اللهی یادآور شد: آرامستان جدید در قسمت شرقی کوه های مسجد صاحب الزمان کرمان احداث می شود.
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